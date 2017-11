Unizo zet criticaster Antwerps stadsbestuur uit commissie: "Geen politieke druk" SVM

Yves Heylen wordt uit de Antwerpse gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) gezet. Dat schrijven nieuwssite Apache en Gazet Van Antwerpen. De man had de voorbije dagen kritiek geuit op het stadsbestuur en op de band tussen burgemeester Bart De Wever en een lobbyist van bouwpromotor Land Invest. Heylen zetelde in de commissie namens Unizo. De z elfstandigenorganisatie bevestigt dat zijn mandaat ingetrokken wordt.

Heylen had onder meer in De Zevende Dag aan de alarmbel getrokken over de manier waarop het Antwerpse stadsbestuur omgaat met de Gecoro, een onafhankelijk adviesorgaan waarin verschillende experts en belangenverenigingen vertegenwoordigd zijn. Hij stelde onder meer dat schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) de commissieleden "de levieten is komen lezen". Daarnaast liet hij optekenen dat "onze burgervader slechts voor één welbepaald kindje lief is".

Volgens Heylen is de beslissing om hem af te serveren er gekomen onder politieke druk. Hij verwijst onder meer naar een "dreigend" telefoontje van de kabinetschef van De Wever.

"Niet neutraal meer"

De Antwerpse Unizo-directrice Sofi Van Ussel ontkent echter dat er politieke druk met haar beslissing gemoeid was. "Het standpunt van iemand die voor Unizo in de Gecoro zetelt, hoort ook gedragen te worden door Unizo", klinkt het. "Meneer Heylen had onlangs al eens zijn persoonlijk standpunt in een krant gegeven en was uitgerekend gisteren bij ons uitgenodigd op gesprek. Dat hij eergisteren in 'De Zevende Dag' zat zonder voorafgaand overleg sterkt me in het oordeel dat hij niet langer in staat is op een neutrale manier het standpunt van Unizo te verdedigen."

Van Ussel geeft nog aan dat Heylen op slechts twee van de twaalf vorige Gecoro-zittingen aanwezig was. "Tot slot heb ik ook de indruk dat hij een politiek mandaat nastreeft, terwijl je als Gecoro-lid voor Unizo politiek neutraal moet zijn."