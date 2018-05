Unizo waarschuwt voor Bol.com: "Geef hen geen inkijk in je commerciële geheimen" SI

13 mei 2018

15u05 15 Internetwinkel Bol.com biedt een service aan waarbij kleine zelfstandigen hun producten op haar platform te koop aan kunnen bieden. Nu blijkt dat die service niet helemaal eerlijk zou verlopen. Wanneer een product goed verkoopt, zou Bol.com het product namelijk zelf aanbieden tegen een lagere prijs. Daarbij gebruiken ze bovendien de foto's en de productomschrijvingen van de kleine zelfstandigen.

Nico Volckeryck van de gadgetwinkel FANS biedt zijn producten zowel op zijn eigen webshop aan als op Bol.com: "Wanneer wij op onze webshop een nieuw product online zetten met een foto en een omschrijving, worden die gegevens automatisch doorgestuurd naar Bol.com waar onze producten dan ook te koop aangeboden worden uit onze naam." Dat gebeurde dus ook toen Nico een beeldje van de Amerikaanse animatieserie Rick and Morty online zette. "Toen ik een dag later mijn product googelde, zag ik dat Bol.com het beeld uit eigen naam goedkoper aanbood en dat mijn advertentie verdwenen was", aldus Nico. Bol.com maakte wel gebruik van dezelfde foto en omschrijving als die van FANS: "In onze omschrijving hadden we een mopje toegevoegd en op onze foto staat het logo van FANS. Zowel het mopje als de foto zijn volledig overgenomen."

Bol.com reageert dat het om specifieke incidenten gaat. "De relatie met onze partners en het vertrouwen dat zij in ons hebben, is ons veel waard", aldus Tamara Vlootman van Bol.com. In het geval van FANS zou het product te ver boven de marktprijs aangeboden worden, waarop Bol.com besloot om het offline te halen. Nico Volckeryck noemt dit flauw: "Als je de vergoeding die wij aan Bol.com moeten betalen, optelt bij de transportkosten en de BTW dan verdienen wij er zelfs minder aan dan Bol.com." Over het overnemen van de foto en de omschrijving is Bol.com duidelijk: "In de voorwaarden staat expliciet vermeld dat wij een open platform zijn, en dat betekent dat de content niet-exclusief kan zijn."

Extra service

Volckeryck zegt dat hij er op zich geen probleem mee heeft dat Bol.com het product ook aanbiedt, maar dat er wel een verschil is service is: "Wij kunnen de producten al binnen 3 dagen leveren bij onze klanten, omdat we het in stock hebben. Bol.com levert pas binnen 2 à 3 weken." Volgens Volckeryck wacht Bol.com dus gewoon tot ze genoeg bestellingen hebben, waardoor ze een massabestelling bij de fabrikant kunnen zetten en het product aan een lagere prijs krijgen. "Laat mijn advertentie ook gewoon online staan. Als de klant deze week een verjaardagscadeau nodig heeft, kan hij beslissen om het product bij mij te kopen, omdat hij het product dan deze week nog in huis heeft. Dat is een extra service", aldus Volckeryck.

Commerciële geheimen

Zelfstandigenorganisatie Unizo zet zelf heel erg in op het online krijgen van kleine zelfstandigen, maar waarschuwt ook voor platformen als Bol.com. "Door je producten bij hen aan te bieden, geef je hen ook inzage in je commerciële geheimen. Daardoor kunnen zij zien welke producten het goed doen en die vervolgens in grote getallen aankopen en dus goedkoper aanbieden. Je waarschuwt dus als het ware je eigen concurrentie", aldus gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche. Net omdat Unizo kleine zelfstandigen wel wil ondersteunen met e-commerce, bieden zij het online verkoopplatform Storesquare aan. "Het voordeel van Storesquare is dat het zelf geen producten verkoopt, waardoor het ook geen concurrentie vormt."