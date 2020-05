Unizo vraagt verlenging tijdelijke werkloosheid tot 31 augustus IB

06 mei 2020

04u55

Bron: Belga 0 Unizo vraagt dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht met drie maanden wordt verlengd. "Omdat veel bedrijven niet meteen op volle kracht kunnen heropstarten", zegt Bart Lodewyckx van Unizo Limburg vandaag in het Belang van Limburg.

Als hun productie of diensten door de coronacrisis (deels) stilvallen, kunnen alle Belgische bedrijven van 1 februari tot en met 30 juni automatisch een beroep doen op economische werkloosheid wegens overmacht. In dat stelsel ­krijgen hun werknemers dan een tijdelijke uitkering.

Unizo pleit nu voor een verlenging van deze maatregel met drie maanden, tot 31 augustus. "Onze kmo's zullen in die zomerperiode nog altijd met de gevolgen van de coronacrisis worden geconfronteerd. Ze zullen nog verder moeten worden ondersteund om de effecten van minder omzet en meer liquiditeitsproblemen op te vangen", zegt gedelegeerd bestuurder Bart Lodewyckx van Unizo Limburg.

In maart werd voor 1.028.418 werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd. In april liep dat aantal terug tot 689.175, al zijn dat wel voorlopige cijfers. Terwijl die werknemers in maart gemiddeld acht dagen tijdelijk werkloos waren, was dat in april vijftien dagen.