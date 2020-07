Unizo verbaasd over timing mondmaskerplicht, maar verwelkomt duidelijkheid RL

10 juli 2020

00u07

Bron: Belga 2 Ondernemersorganisatie Unizo is een beetje verbaasd over de beslissing van het Overlegcomité om mondmaskers vanaf zaterdag te verplichten in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen. Net als andere organisaties uit de sector verwelkomt men de duidelijkheid.

"We zijn verbaasd over de timing van deze beslissing, want uiteindelijk zijn we toch al zo'n drie maanden bezig en we hebben nooit vastgesteld dat dat nu de grote broeihaard zou zijn geweest. Als dit een probleem was geweest, had men dit ook van in het begin kunnen doen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

Tegelijk benadrukt hij er geen problemen mee te hebben om deze nieuwe maatregel toe te passen indien er voldoende aanwijzingen zijn dat dit het risico op een nieuwe coronagolf kan beperken. De beslissing heeft bovendien als voordeel dat er nu eindelijk duidelijkheid is, vervolgt Van Assche. "We hopen nu wel dat de burger voldoende burgerzin heeft “om effectief een mondmasker te dragen” zodat winkeliers dit niet zelf moeten afdwingen", luidt het tot slot.

“Verantwoordelijkheid dragen mondmasker moet bij klant liggen”

Handelsfederatie Comeos laat hetzelfde geluid horen. Men vindt dat winkels niet gesanctioneerd kunnen worden als hun klanten geen mondmasker dragen. “De verantwoordelijkheid voor het dragen van een mondmasker moet altijd bij de klant liggen, niet bij de handelaar”, zo reageert CEO Dominique Michel donderdagavond.

Het Overlegcomité besliste donderdagavond dat mondmaskers vanaf zaterdag verplicht worden in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen. Mensen die de verplichting niet respecteren risk

ACV noemt mondmaskerplicht “klinkende overwinning”

De christelijke bediendebond ACV Puls is tevreden dat mondmaskers in winkels verplicht worden. “We hebben vanaf dag één gepleit voor mondmaskers om de veiligheid van het winkelpersoneel én alle klanten te vergroten”, zegt ACV-vakbondsvrouw Kristel Van Damme.

Van Damme wijst erop dat uit een enquête al bleek dat het winkelpersoneel een verplichting wilde. “Dat ACV Puls nu aan de juiste kant van de geschiedenis staat, samen met de virologen, artsen én nu ook de overheid, is dan ook een klinkende overwinning”, luidt het. “Zolang dit virus niet verslagen is, moeten we blijven inzetten op de veiligheid van iedereen. Iedereen wil een tweede golf vermijden.”

NSZ: “Blij dat niet enkel winkels geviseerd worden”

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) schaart zich achter de maatregel. Als gezondheidsexperten menen dat het dragen van een masker een must is, dan moeten we ons daar zeker aan houden, vindt het NSZ. De organisatie zegt ook tevreden te zijn dat de experten “consequent zijn en niet enkel de winkels viseren maar alle openbare plaatsen waar veel mensen binnen samenkomen”.

“Enkel de winkels viseren zou verkeerd geweest zijn, temeer omdat ze zich echt wel zeer netjes aan de afstandsregels hebben gehouden en er geen gezondheidsproblemen zijn vastgesteld na een winkelbezoek”, reageert Christine Mattheeuws van het NSZ.

Het NSZ wil wel dat de regering duidelijk de boodschap brengt dat als iedereen mondmaskers draagt in winkels, het echt wel veilig is om te shoppen. “De consumenten mogen nu absoluut niet de indruk krijgen dat de verstrenging van de maatregelen er komt omdat het onveiliger is geworden in de winkels. Het heeft enkel te maken met voortschrijdend inzicht. Dat moet volgens ons luid en duidelijk gecommuniceerd worden want anders vrezen wij voor de financiële overlevingsgraad van heel wat handelszaken”, aldus Mattheeuws.

