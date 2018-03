Unizo "teleurgesteld en bezorgd" over beslissing zware beroepen TK

30 maart 2018

19u25

Bron: Belga 0 Ondernemersorganisatie Unizo is "teleurgesteld en bezorgd" over wat de regering heeft beslist over de zware beroepen in de pensioenhervorming. "De regering geeft aan dat ze hetzelfde wil doen in de privésector als in de openbare sector. Wij vrezen voor een ruime lijst van zware beroepen, ook in de privé. Dat zou de pensioenhervorming, die gericht is op langer werker, tenietdoen", zegt Caroline Deiteren van de Unizo-studiedienst.

De ondernemers zijn niet onverdeeld gelukkig met de knopen die de regering vandaag heeft doorgehakt. Het akkoord "kan een zware hypotheek leggen op de privésector", vindt Voka-topman Hans Maertens. "De zware beroepen mogen niet leiden tot een terugdringen van de pensioenhervorming. We moeten immers iedereen, en dan ook iedereen, aanzetten tot langer werken en de bedrijven kunnen alle arbeidskrachten meer dan ooit gebruiken."

Voka vreest voor een veel te lange lijst van zware beroepen. De criteria waaraan de zware beroepen in de overheidssector moeten voldoen, lijken objectief, maar er zouden volgens Maertens wel eens heel veel beroepen onder kunnen vallen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen noemt de manier van werken van de regering dan weer 'fundamenteel verkeerd'. "In de overheidssector werden bepaalde voorkeursregelingen afgeschaft (de preferentiële tantièmes). Nu wil men dit compenseren door de invoering van een nieuwe voorkeursregeling - de 'zware beroepen' - met een spillover-effect op de privésector. De lijst van beroepen die men in gedachten heeft, staat overigens in geen verband tot de 'zwaarte' van een beroep", klinkt het daar.

Concreet maken

ACV reageert afwachtend. "Het is goed dat de regering de basiselementen die werden vastgelegd binnen de nationale pensioencommissie heeft bevestigd, maar nu moeten de maatregelen nog concreet gemaakt worden", zegt voorzitter Luc Hamelinck van vakbond ACV Openbare Diensten.

"We zullen zien waar we naartoe gaan", zegt Hamelinck. Dat de huidige preferentiële regimes voor het rijdend personeel van de spoorwegen (pensioen op 56) en voor militairen (pensioen op 55) verdwijnen, zal in die onderhandelingen "een moeilijk punt" zijn, aldus de ACV'er. Er is wel sprake van een overgangsperiode van 20 jaar. "Een flinke periode", zegt Hamelinck, "maar het ligt heel delicaat".