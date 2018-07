Unizo steunt juwelier die overvaller doodschoot: "Hij is in eerste plaats slachtoffer" Jolien Lelièvre TT

08 juli 2018

10u40

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 0 De juwelier uit Oostakker, die gisterenmiddag een verdachte van een overval doodschoot, is vrij onder voorwaarden. Dat bevestigt het parket. De juwelier zou door de daders geschopt, geslagen en bedreigd zijn met een vuurwapen. UNIZO steunt de juwelier: "Hij is in eerste plaats slachtoffer."

De juwelier schoot gisterenmiddag op twee verdachten, nadat die zijn zaak waren binnengestapt en juwelen meenamen. “De mannen waren gewapend, maar hebben niet geschoten”, zei de woordvoerster van het parket gisteren.

De juwelier schoot pas na de overval op de verdachten toen die wegvluchtten op een bromfiets. Daarbij werd één van hen geraakt. De juwelier werd gearresteerd en voorgeleid op verdenking van doodslag. Verder onderzoek moet uitmaken of het om zelfverdediging gaat of niet.

De man werd gisteren ondervraagd en door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket benadrukt dat de juwelier "zeer goed meewerkt" aan het onderzoek.

"Uit de eerste verhoren zou blijken dat de overvallers bijzonder agressief te werk gingen", zegt het parket nog. De juwelier zou geschopt en geslagen zijn en bedreigd met een vuurwapen. Ook de aanwezige familieleden van de juwelier en de klanten zouden eveneens bedreigd zijn met een vuurwapen.

De tweede dader is nog altijd op de vlucht. "De zoektocht wordt intensief verder gezet", klinkt het bij het parket.

Unizo vraagt begrip voor juwelier

De Unie van Zelfstandige Ondernemers, Unizo, steunt de juwelier. "We gaan uit van maximaal begrip voor de onmenselijke situatie waarin de juwelier zich bevond. Per slot van rekening zijn en blijven het de betrokken overvallers, waarvan de tweede nog altijd voortvluchtig is, die met hun agressie deze bal aan het rollen hebben gebracht", zegt de organisatie in een mededeling.

"De stress, de angst, de woede die dat bij de betrokken winkeliers opwekt, maakt het heel menselijk en begrijpelijk dat ze hard willen terugslaan van zodra ze de kans zien", zegt Danny Van Assche van de Unie. De organisatie dringt aan op verscherpte maatregelen van de overheid om overvallen als deze te voorkomen. "Onze ondernemers hebben nog te vaak het gevoel er alleen voor te staan en als slachtoffer telkens aan het kortste eind te trekken. In dat verband is het erg belangrijk dat de straffen die aan overvallers worden opgelegd ook effectief worden uitgevoerd", zegt Van Assche.