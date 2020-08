Unizo roept partijen op hoofd koel te houden: “Falen is geen optie. Het land moet bestuurd worden” HAA

15 augustus 2020

15u26

Bron: Belga 0 Politiek "Falen is geen optie", zegt Unizo-topman Danny Van Assche nu de federale formatie weer lijkt vast te lopen. Hij pleit ervoor om "het stof te laten neerdwarrelen" dit weekend en vanaf maandag een doorstart te maken in de onderhandelingen. Geconfronteerd met "de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog" moeten de politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen, klinkt het.

Gisteren raakte bekend dat de federale preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hun opdracht voor bekeken houden. Daags voordien hadden de liberalen en de groenen een gezamenlijk persbericht verspreid om zich te verzetten tegen de werkwijze van de preformateurs.

Uitdaging

"Het is niet het ogenblik om de inspanningen te stoppen", zegt Van Assche, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo. "Nu we te maken krijgen met de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is het tijd om verantwoordelijkheid te nemen. We hebben een regering nodig. En dat is geen praat voor de vaak, geen mantra dat we herhalen na elke verkiezing. Nog nooit hebben we voor zo'n uitdaging gestaan. Het is hoog nodig dat die regering er is."

Er is een basistekst, die naar wat ik verneem niet te nemen of te laten is. Er is dus een basis om op voort te onderhandelen Danny Van Assche van Unizo

Basistekst

Van Assche vindt dat maandag alsnog een doorstart moet worden gemaakt met de onderhandelingen. "We stonden zeer ver: er was de 'bubbel van vijf', die maar één formatie tekortkwam voor een meerderheid. En er is een basistekst, die naar wat ik verneem niet te nemen of te laten is. Er is dus een basis om op voort te onderhandelen. De drempel om aan tafel te schuiven, is dus niet ongelofelijk hoog. Ik roep op om het hoofd koel te houden."

Of het de politieke partijen aan sense of urgency ontbreekt? "Falen is geen optie. We kunnen het niet nog eens proberen. Het is een dwingende opdracht, het land moet bestuurd worden", aldus Van Assche.

Nieuwe verkiezingen zijn volgens hem evenmin een optie.

N-VA en PS

"Dat gaat in se niets oplossen en de polarisering verder vergroten. Die vormt nu al een probleem. We kunnen onze tijd niet meer verliezen met het organiseren van nieuwe verkiezingen en nieuwe snuffelrondes. De moeilijke stap om de twee belangrijkste partijen van het land (PS en N-VA, nvdr.) aan tafel te krijgen, is gezet. Maar dat is nog niet voldoende", zegt Van Assche, die oproept om dit weekend "het stof te laten neerdwarrelen" en daarna "verder te kijken".

