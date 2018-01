Unizo: "Een vijfde van buurtwinkels Carrefour verlieslatend" ep

27 januari 2018

12u41

Bron: Belga 0 Een vijfde van de buurtwinkels van Carrefour is verlieslatend. Dat blijkt uit cijfers waarover VRT zaterdag bericht en die worden bevestigd bij ondernemersorganisatie Unizo. Bij Carrefour valt men uit de lucht.

Volgens Luc Ardies van ondernemersorganisatie Unizo - die zich baseert op cijfers van de Nationale Bank - is 21 procent van de buurtwinkels van Carrefour (Express en Market) verlieslatend. Dat is iets boven het gemiddelde op de markt, aldus Ardies. "Van de zelfstandige supermarkten of de buurtsupermarkten is gemiddeld 19,7 procent niet rendabel. Dat is overigens beter dan wat de ketens presteren".

Carrefour maakt donderdag een zware herstructurering bekend. Daarbij zijn tot 1.233 banen bedreigd, vooral in de hypermarkten. In het kader van een transformatieplan wil de keten juist meer inzetten op onder meer die buurtwinkels.

Rendabiliteit in gevaar

De cijfers tonen volgens Ardies aan dat de keuze van Carrefour om in te zetten op de zelfstandigen een goede keuze is. Maar, aldus de ondernemersorgansiatie, Carrefour moet opletten dat ze die zelfstandigen "niet louter als een afzetkanaal beschouwen". De winkels moeten ook rendabel kunnen zijn. Een strategie van prijsverlagingen zou die rendabiliteit kunnen uithollen, waarschuwt Unizo.

Actieplan

Bij Carrefour is men verwonderd over de communicatie van de cijfers. "We hebben er het raden naar van waar die cijfers komen. We hebben ook niet de gewoonte om te communiceren over vennootschappen die niet de onze zijn, ook al zijn het franchisenemers en hebben we er natuurlijk alle belang bij dat ze het goed doen", aldus woordvoerder Baptiste Van Outryve. Als er verlieslatende winkels zijn, dan maakt Carrefour werk van een actieplan om die winkels te helpen, klinkt het.