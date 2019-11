Unizo: “Hervorm werkloosheidsuitkeringen” IB

07 november 2019

05u03

Bron: Belga 0 Unizo wil de werkloosheidsuitkeringen hervormen. Dat stelt de ondernemersorganisatie vandaag in een opiniestuk in De Morgen. Ze reageert daarmee op de stijging van het aantal langdurig werklozen.

Unizo wil de uitkeringen beperken in de tijd. Tegelijk wil de organisatie de uitkeringen optrekken, in plaats van het huidige degressieve systeem. Concreet pleit ze voor lagere uitkeringen bij aanvang van de werkloosheid, en iets hogere voor wie ondanks aantoonbare inspanningen langer dan verhoopt werkloos blijft. Als het financiële verschil tussen werken en niet-werken groot genoeg is, zal dat werklozen extra stimuleren om spontaan en actief werk te zoeken, luidt de redenering.

“Straf is niet het goede antwoord”

Arbeidsmarktdeskundige Stijn Baert (UGent) deelt die analyse niet. “Je lost de werkloosheid zelf niet op door de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd. Je ziet alleen een uitstroom van de werkloosheid naar de inactiviteit.” Bovendien vraagt niemand erom zijn job te verliezen, zegt Baert. “Een ‘straf’ is bijgevolg niet het goede antwoord.”