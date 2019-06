Unizo hekelt nieuwe vakbond voor freelancers: “ACV heeft geen idee waar ze het over hebben” KVDS KG

04 juni 2019

06u24

Bron: Belga 26 Binnenland De christelijke vakbond ACV gaat van start met United Freelancers, een afdeling die zelfstandigen zonder personeel, freelancers en bijklussers moet aanspreken, organiseren en verdedigen. Het initiatief kan meteen rekenen op kritiek van ondernemersorganisaties Unizo en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

United Freelancers moet zelfstandigen zonder personeel, freelancers en bijklussers organiseren en verdedigen, kondigde ACV-voorzitter Marc Leemans aan. "We willen namens hen ook collectief onderhandelen met de klant/werkgever op het niveau van de onderneming, de hele sector en op nationaal niveau", zegt Leemans in Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

Inwisselbaar

Ons land telt 430.000 zelfstandigen in hoofdberoep zonder personeel, 120.000 zelfstandigen in bijberoep zonder personeel en 250.000 bijklussers. Het gaat om intellectuele en creatieve beroepen in onder meer de IT, journalistiek en vertaalsector, in transport en koerierdiensten, horeca en bouw.



"Anno 2019 beschouwen werkgevers zelfstandigen en werknemers als inwisselbaar", meent Leemans. "Een zelfstandige 'tewerkstellen' laat werkgevers toe om de sociaalrechtelijke bescherming en rechten af te wentelen. Tegelijk heeft zo'n zelfstandige vaak dezelfde verplichtingen als zijn of haar collega in dienstverband. Hij of zij heeft dus ook recht op goede arbeids- en loonvoorwaarden.”



Naast het behartigen van belangen zal United Freelancers ook professionele ondersteuning geven op het vlak van fiscaliteit en boekhouding. Het lidmaatschap kost 17,32 euro per maand.

Kritiek: “Geen nood aan aparte vakbond”

De ondernemersorganisaties reageren kritisch op het initiatief. “Freelancers zijn zelfstandigen die al een vakbond hebben, met name Unizo. ACV heeft geen idee waar ze het over hebben”, schrijft Unizo-topman Danny Van Assche op Twitter. Er is “geen noodzaak aan een aparte vakbond.” Hij wijst ook op een beperkt aantal zelfstandigen in een afhankelijke positie ten opzichte van een opdrachtgever.



Caroline Deiteren, hoofd van de sociale cel binnen de Unizo-studiedienst, voegt eraan toe de vakbonden nooit steun gegeven hebben aan Unizo om het statuut van zelfstandigen te verbeteren.

Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) schiet de christelijke vakbond dan weer “in eigen voet”. “ACV wil bepaalde zelfstandigen zonder personeel helpen, maar met de oprichting van deze afdeling zorgen ze er net voor dat elke zelfstandige genoodzaakt is om klein te blijven”, aldus Christine Mattheeuws. “Je mag als lid van deze nieuwe afdeling namelijk niet over personeel beschikken. Hoe stimuleer je dan de groei bij zelfstandigen?”

NSZ hekelt ook de ondersteuning voor fiscaliteit en boekhouding die de nieuwe vakbond aanbiedt. Zelfstandige boekhouders en fiscalisten kunnen niet aan die tarieven werken.