Universiteiten Gent en Antwerpen organiseren eerste oriënteringsproef diergeneeskunde PVZ

01 juli 2019

12u56

In Gent en Antwerpen organiseren de universiteiten vandaag voor het eerst een (niet-bindende) ijkingsproef diergeneeskunde. Die moet een rem zetten op het aantal inschrijvingen dat al jaren in stijgende lijn zit. "Waarschijnlijk zal deze eerste stap niet volstaan", zegt professor Jimmy Saunders.

De proef bestaat uit meerkeuzevragen over wiskunde, chemie en fysica. Met de toelatingsproef wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de instroom in de opleiding kwalitatiever maken en vooral de slaagkansen verhogen. In Gent leggen er vandaag 256 studenten de proef af , in Antwerpen 212.

Het aantal inschrijvingen voor diergeneeskunde gaat al jaren in stijgende lijn, maar de capaciteit volgt niet en 40 tot 50 procent van de bachelors valt af tijdens de studies. Om die trend tegen te gaan installeert de faculteit sinds dit jaar een verplichte ijkingsproef die vooral een idee geeft over de slaagkansen van de student. De oriënteringsproef is niet bindend en studenten kunnen zich dus ongeacht het resultaat inschrijven. “Deze ijkingsproef komt misschien een beetje te laat”, zegt Saunders. “De faculteit, de universiteit en de politieke wereld moeten misschien eens beginnen denken aan toelatingsexamens.” Saunders vreest dat de toelatingsproef onvoldoende studenten zal ontraden om de zware studies aan te vatten.

Wie op 1 juli niet kan deelnemen heeft ook op 31 augustus 2019 nog een kans om deel te nemen aan de ijkingsproef.