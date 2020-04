Universiteit voorspelt dat aantal coronadoden in België half mei tot 0 daalt. Is dat realistisch? HR

25 april 2020

13u14 0 Een gerenommeerde universiteit uit de Verenigde Staten voorspelt dat het aantal doden door corona in België tegen 19 mei zal dalen tot nul. Is dat scenario realistisch? “Ik hoop van wel”, reageert viroloog Steven Van Gucht. “Maar we moeten de feiten afwachten.” Hij vreest opnieuw een moeilijke periode tijdens het najaar en komende winter.



Het model waarvan sprake is afkomstig van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in Seattle. “Wij doen voorspellingen op basis van verschillende statistische modellen”, meldt de universiteit. “We willen ziekenhuizen en overheden helpen.” De modellen voorspellen wanneer de druk op hun gezondheidssysteem het grootste zal zijn. Daarbij houdt de universiteit uitgebreid rekening met de impact van sociale afstandsmaatregelen. Het brengt onder meer in rekening wanneer de scholen werden gesloten, vanaf wanneer niet-essentiële reizen verboden werden, enzovoort.

Voor België voorspelt de universiteit de laatste coronadode op 18 mei. Een dag later, op 19 mei, zal het aantal doden zakken naar nul. In totaal voorspelt IHME tegen dan 8.128 stergevallen door Covid-19 in België.

Een realistisch scenario? “Ik hoop natuurlijk van wel”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Maar we moeten afwachten wat de feiten zeggen. Het is wel zo dat de meeste besmette mensen een milde infectie meemaken. Waarschijnlijk ligt het percentage mensen dat werkelijk overlijdt aan deze infectie ergens tussen 0,5 en 1 procent. Wanneer dus het aantal besmettingen daalt, kan men zich inbeelden dat het aantal overlijdens heel zeldzaam zal worden.”

Komende winter

“Toch zou het me verbazen dat er werkelijk geen overlijdens meer gaan zijn in de komende weken en maanden”, zegt Van Gucht. “Ik denk dat dit virus nooit echt volledig gaat verdwijnen. Ik denk wel dat het aantal overlijdens sterk zal zakken. De moeilijkere periode zal waarschijnlijk het najaar en volgende winter worden, wanneer mogelijk het virus terug meer druk kan zetten door de gunstigere weersomstandigheden voor virusverspreiding.

Andere landen

Ook voor andere landen doet het IMHE voorspellingen. Zo zou het aantal doden in Nederland pas naar 0 zakken op 26 juni, meer dan een maand later dan bij ons. In Frankrijk zou dat ook al op 19 mei het geval zijn, terwijl het cijfer in Duitsland op 21 mei naar nul zakt.

Zweden, waar de pandemie pas later op snelheid is gekomen, is momenteel nog niet voorbij de piek. Het aantal doden zou er pas op 16 juli zakken naar nul.

