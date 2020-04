Universiteit Luik ontwikkelt geautomatiseerde test: binnen een halve dag betrouwbare resultaten AW

04 april 2020

21u28

Bron: Belga 34 De Universiteit van Luik (ULiège) heeft een geautomatiseerde test ontwikkeld voor de detectie van het nieuwe coronavirus. Door de test kunnen dagelijks 2.000 extra tests uitgevoerd worden in de provincie. ULiège wordt zo een van de vijf referentiecentra voor de detectie van SARS-CoV-2, naast GSK, UCB, Janssen Pharmaceutica en de KULeuven, klinkt het in een persbericht.

De test kan dragers van het virus opsporen, of nu ziek zijn of geen symptomen hebben. Het gaat om een geautomatiseerde test, die minder afhankelijk is van reagentia, waar in het verleden al een tekort aan was, en waarvoor minder mankracht nodig is.



De test is gebaseerd op drie stappen en levert al binnen een halve dag een betrouwbaar resultaat op. In een eerste stap wordt het virus gedeactiveerd, daarna wordt het virale RNA (waarin de genetische informatie van het virus is opgeslagen, red.) geëxtraheerd of afgescheiden en in een derde stap wordt het RNA omgezet naar DNA en geamplificeerd, om uiteindelijk te weten te komen of het monster positief of negatief is.



"Deze geautomatiseerde, snelle en betrouwbare techniek voor het opsporen van zieke of asymptomatische dragers van het virus stelt het ULiège-team in staat om 2.000 tests per dag uit te voeren", aldus de universiteit. "De laboratoria die deze methode hebben ontwikkeld, worden nu ondersteund door het laboratorium voor klinische microbiologie van het UZ Luik voor het uitvoeren van lokale tests, maar zullen ook worden betrokken bij grootschalige screenings, te beginnen met de systematische screening in woonzorgcentra waar veel mensen uit de risicogroepen verblijven.”