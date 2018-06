Universiteit Gent schrapt vliegreizen naar 60 bestemmingen om zo ecologische voetafdruk te beperken

05 juni 2018

Bron: Belga

De Universiteit Gent schrapt vliegreizen naar zowat 60 Europese bestemmingen. Universitair personeel dat een dienstreis wil maken naar Londen, Cambridge, Parijs en Amsterdam kunnen die uitstap voortaan enkel nog boeken met de trein of bus. Bij 20 andere bestemmingen krijgt het personeel de trein of bus als voorkeursoptie, maar is een vliegreis wel nog mogelijk. De universiteit wil zo jaarlijks honderden vliegreizen vermijden om haar ecologische voetafdruk te beperken.