Universiteit Gent investeert miljoenen in campus Kortrijk TT

04 mei 2018

18u54

Bron: Belga 0 De Universiteit Gent biedt vanaf volgend academiejaar twee nieuwe opleidingen aan op de campus Kortrijk, waar zowat 600 studenten les volgen. Dat heeft de Raad van Bestuur van de universiteit beslist. Met de beslissing gaat een investering van zowat 16 miljoen euro in de regio Kortrijk gepaard.

Het gaat om de aankoop van gronden, de bouw van het onderzoeks- en expertisecentrum VEG-i-TEC, de renovatie van laboratoria en de opstart van de nieuwe afstudeerrichtingen. Enkele bestaande richtingen worden gegroepeerd en anderen verhuizen naar de Campus Schoonmeersen in Gent.

"West-Vlaanderen is ons laboratorium voor samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen", zegt de Gentse rector Rik Van de Walle. Het nieuwe aanbod is afgestemd op wat belangrijke economische spelers zoeken in jonge afgestudeerden. De universiteit wil zo meer West-Vlaamse jongeren bereiken, maar hoopt met het nieuwe aanbod ook studenten uit Vlaanderen en de rest van de wereld naar Kortrijk te lokken. Dat moet het aantal inschrijvingen aan de campus, dat de voorbije jaren tot onder de 600 is gezakt, opkrikken.

Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten in Kortrijk kiezen voor de nieuwe opleidingen "machineproductie-automatisering", waar ingenieurs zullen leren om mechanische en elektronische componenten te integreren, zoals robots, cobots, 3D-printers en geautomatiseerde voertuigen. Vanaf 2019 komt in Kortrijk ook het nieuw onderzoekscentrum, VEG-i-TEC, waar studenten zich zullen kunnen inschrijven in de richting 'circulaire bioprocestechnologie'. De richting 'Industrieel ontwerpen' blijft bestaan.

Studenten kunnen zich vanaf volgend academiejaar inschrijven in de nieuwe richtingen. Voor studenten die de bestaande richtingen volgen, worden overgangsmaatregelen voorzien.