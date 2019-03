Universiteit Gent installeert borstvoedingsruimtes vanaf 2020 NLA

02 maart 2019

18u29

Bron: Belga 0 De Universiteit Gent installeert vanaf 2020 afgesloten borstvoedingsruimtes in al haar gebouwen. Dat staat in het nieuwe diversiteitsplan van de UGent, dat de raad van bestuur gisteren heeft goedgekeurd. De universiteit onderzoekt ook in welke mate 'prikkelarme ruimtes' geïnstalleerd kunnen worden, waar studenten en medewerkers tot rust kunnen komen.

Op elke site van de universiteit wordt vanaf 2020 een afgesloten ruimte voorzien waar moeders borstvoeding kunnen geven of melk kunnen kolven. De UGent beschikt in de Oost-Vlaamse hoofdstad over zowat achttien campussen. Medewerkers en studenten zullen er kunnen rekenen op een plek om discreet borstvoeding te geven tijdens de werkuren.

De universiteit wil de komende twee jaar ook de inrichting van 'prikkelarme ruimtes' onderzoeken. Siegfried Bracke (N-VA), lid van het bestuurscollege van de UGent, gaf eerder kritiek op die ruimtes. "Gebedsruimtes passen niet bij het profiel van de universiteit", klonk het toen. Maar de universiteit laat het plan niet los en onderzoekt tot 2020 of de neutrale ruimtes "wenselijk of haalbaar" zijn.

"We weten wel al hoe die ruimtes eruit moeten zien", zegt vicerector Mieke Van Herreweghe. "Het gaat om een neutrale inkleding, niet ingekleed als gebedsruimte." Zo kunnen ook mensen met autisme of andere doelgroepen er tot rust komen. Al zullen gelovige studenten of buitenlandse onderzoekers er ook een religieuze invulling aan kunnen geven.

In eerste instantie zal de universiteit de vraag van de verschillende doelgroepen analyseren en ook de prijs van de terbeschikkingstelling van de lokalen moet nog becijferd worden.