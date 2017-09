Universiteit Antwerpen test verwarmd fietspad AVH TMA

In Antwerpen is vandaag een stuk fietspad aangelegd met daaronder een warmtenet. Een net van buizen kan in de zomer warmte opnemen en opslaan. In de winter blijft het pad zo ijzelvrij, hopen onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen. Onder meer de stad Gent zou interesse hebben.

Op de Campus Groenenborger, waar de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen huist, wordt momenteel een fietspad aangelegd. Onderzoekers van de faculteit maken van de aanleg gebruik om met een stukje fietspad experimenten uit te voeren.

Ze legden op 25m² een netwerk van buizen aan, waarboven het fietspad wordt aangelegd. Hitte in de zomer kan met een warmtewisselaar ondergronds worden opgeslagen. In de winter kan de warmte dan worden gebruikt om het fietspad ijzelvrij te houden, wat het fietscomfort verbetert. Overheden moeten minder ruimen of zout strooien, wat ook de financiën en de natuur ten goede komt.

Omgekeerd kan in een andere put ook koude worden opgeslagen om het fietspad in de zomer koel te houden, waardoor schade door hitte kan worden vermeden. "Nog een groot voordeel is dat slechts 20 procent van de warmte nodig is om het fietspad sneeuw- en ijzelvrij te houden. De andere 80 procent kan nabijgelegen gebouwen mee verwarmen", klinkt het bij de onderzoekers. Op die manier kan mee de kostprijs van een dergelijk fietspad worden gedrukt, die nu op ruwweg het dubbele van een fietspad zonder verwarming wordt geschat.

De technologie werd de afgelopen dagen voorgesteld aan aannemingsbedrijven en gemeentebesturen. "We hebben al expliciet interesse van verschillende overheden die het systeem willen toepassen op voornamelijk fietspaden, waaronder de stad Gent", zegt onderzoeker Geert Jacobs.

De onderzoekers willen ook nog experimenteren met sensoren die wegvervorming meten of vezelversterkt asfalt.