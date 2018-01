Universiteit Antwerpen geeft dertien studenten examenuitstel FT

De Universiteit Antwerpen heeft van dertien studenten de vraag gekregen om een examen te verplaatsen dat zij vandaag normaal gezien hadden moeten afleggen.

De universiteit had gisteravond een crisismailadres in gebruik genomen en trad ook via sociale media in contact met studenten die werden getroffen door de ontploffing op de Paardenmarkt, met in de buurt met heel wat studenten.

De universiteit voorzag dat wie dinsdag examen had, een aanvraag kon doen om dat te verplaatsen. De UAntwerpen wees op een kotgebouw vlak bij de gebeurtenissen met zowat twintig kamers, waarvan de bewoners werden geëvacueerd. Zij moesten hun (cursus)materiaal noodgedwongen achterlaten.



"Dertien studenten vroegen vandaag om hun examen uit te kunnen stellen. Daar werd ook op ingegaan", zegt woordvoerder Peter De Meyer. Eén studente ging ook in op een aanbod van de universiteit voor een gesprek met een studentenpsycholoog.



De universiteit heeft intussen ook acht eigen koten opengesteld op de Campus Groenenborger. "Die stellen we gratis ter beschikking van studenten die nog niet naar hun kot kunnen terugkeren en die niet bij ouders terecht kunnen of willen", aldus De Meyer nog.