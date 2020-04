Universiteit Antwerpen bant videochat-app Zoom wegens “niet veilig” KVDS

30 april 2020

16u22

De Universiteit Antwerpen verbiedt het gebruik van Zoom, een applicatie waarmee je kan bellen en videogesprekken kan voeren, en gaat het van al haar computers wissen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. De applicatie zou niet veilig genoeg zijn tegen hackers en de universiteit wil geen risico's nemen nadat ze vorig jaar al eens het slachtoffer werd van een cyberaanval. De stad Antwerpen blijft voorlopig wel nog met Zoom werken.

Volgens de Universiteit Antwerpen is het al langer bekend dat Zoom niet de meest veilige app is. Zo zijn er al computers gehackt en paswoorden gestolen via Zoom en kan het blijkbaar gebeuren dat er tijdens gesprekken uit het niets pornografisch materiaal verschijnt.

NASA

De universiteit stelt dat dergelijke incidenten nog niet bij haar medewerkers zijn gebeurd, maar wil geen risico's nemen. Er mogen dus geen lessen meer worden gegeven via Zoom. Ook onder meer Google en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA beslisten eerder al om het programma te bannen.



Bij de stad Antwerpen verliep de gemeenteraadszitting van maandag en dinsdag door de coronamaatregelen nog altijd via Zoom. "Door gepaste veiligheidsmaatregelen en de beveiligingsopties van Zoom zelf werden onnodige risico's vermeden", zegt woordvoerder Dirk Delechambre. "Misbruiken hebben vooral te maken met vergaderlinken die worden gedeeld op Facebook, het niet gebruikmaken van wachtkamers waardoor indringers plots in de vergadering kunnen verschijnen of het niet gebruiken van een wachtwoord voor de toegang tot een vergadering. We hebben ook het hele technologische opzet laten onderzoeken door een onafhankelijke security auditor en die zag geen bezwaar in het gebruik van Zoom als videoconferencingtool voor de virtuele gemeenteraad. Ook het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) heeft een gelijkaardig advies gegeven.”

