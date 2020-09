Universitaire ziekenhuizen momenteel telefonisch niet bereikbaar door storing bij Telenet AW

17 september 2020

08u33

Bron: Belga 62 Door een storing bij Telenet zijn onder meer enkele grote ziekenhuizen telefonisch niet bereikbaar. Het gaat onder meer om de universitaire ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Leuven.

“Bij een upgrade van het systeem is in de nacht van woensdag op donderdag een technisch probleem gerezen”, zegt Isabelle Geeraerts, woordvoerster van Telenet. “We zijn in contact met de getroffen klanten om hen te helpen om weer bereikbaar te worden”, heet het. Het UZ Gent heeft al een alternatief nummer ingesteld, 09 398 50 00. Andere hulpdiensten vragen om de noodnummers 112 of 101 te gebruiken.



Naast het Universitair Ziekenhuis van Gent is donderdagmorgen ook het UZ Leuven op de campus Gasthuisberg telefonisch niet bereikbaar. Wie naar het algemene nummer belt, krijgt ook daar een Engelstalige boodschap te horen dat het nummer momenteel niet te bereiken is. “Door problemen bij de provider is UZ Leuven tijdelijk telefonisch niet bereikbaar van buitenaf. Omgekeerd kunnen ook vanuit het ziekenhuis geen externe nummers gebeld worden”, meldt het UZ Leuven. “Voor dringende hulp, contacteer 112.” Andere ziekenhuizen kunnen UZ Leuven bereiken via noodnummers. Het ziekenhuis legde daarvoor de nodige contacten. Als het technisch defect blijft aanslepen, zal UZ Leuven bijkomende maatregelen nemen. Contact met UZ Leuven en de opgenomen patiënten via mobiele toestellen blijft uiteraard mogelijk.



In de regio Antwerpen zijn onder meer de ziekenhuisnetwerken ZNA en GZA donderdagochtend niet telefonisch bereikbaar. Ze vragen om voor dringende hulp het noodnummer 112 te bellen. Ook de Blauwe Lijn van de Antwerpse lokale politie en de Brandweerzone Antwerpen zijn niet bereikbaar. De politie verwijst naar het noodnummer 101 voor dringende hulp en naar het mailadres blauwe.lijn@politie.antwerpen.be voor niet-dringende meldingen.