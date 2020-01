Unitarisme, federalisme, en confederalisme: wat is het verschil? TT

23 januari 2020

15u29 4 Met zijn langetermijnpleidooi voor een terugkeer naar het unitaire België heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een gevoelige snaar geraakt. Volgens Bouchez is er “geen enkele bevoegdheid” die vandaag beter wordt beheerd op regionaal vlak dan vroeger op Belgisch vlak gebeurde. Geen federalisme meer dus voor de Franstalige liberaal, laat staan confederalisme. Maar wat betekent al dat gegoochel met die termen?

“La Belgique de papa a vécu”, stelde premier Gaston Eyskens (CVP) en vader van de latere eveneens premier Mark Eyskens in 1970 vast. Honderdveertig jaar na de oprichting van het land was de unitaire staat, ‘het oude België’, door de gebeurtenissen achterhaald, klonk het. Een staatshervorming drong zich op.

Sinds zijn oprichting in 1830 was België een eenheidsstaat: naast lokale gemeentebesturen en de provincies was er enkel het nationale niveau: er was één regering, met daarin ministers verantwoordelijk voor het hele land. Behalve bevoegdheden die vandaag nog altijd op het Belgische niveau staan, zoals Defensie en Buitenlandse Zaken, werden ook zaken als Onderwijs en Cultuur nationaal geregeld. Voor elke bevoegdheid was er slechts één minister. Een taalgrens was er niet, taalgroepen in de Kamer evenmin.



Pas in 1962 en 1963 werd de taalgrens getrokken en werd België ingedeeld in vier taalgebieden: het Nederlandse, het Franstalige, het Duitstalige, en het tweetalige Brussel. Aan de staatsstructuur veranderde voor de rest niets, maar het was toen al duidelijk dat er stappen gezet moesten worden.

Dat vonden overigens niet enkel de Vlamingen, verre van zelfs: aan Waalse kant leefde vooral de verzuchting een eigen economische koers te kunnen varen, om op die manier onder andere de tanende staalindustrie te kunnen ondersteunen. Langs Vlaamse kant werd dan weer om meer cultureel en taalgebonden autonomie gevraagd.

Staatshervorming

Die vragen resulteerden in 1970 in de eerste staatshervorming. Die vormde België nog niet om tot een federale staat, maar voerde wel beperkte maatregelen in om de staat te decentraliseren. Ook kwamen er nieuwe wetten over het samenleven tussen Vlamingen en Walen: er moesten voortaan evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen in de regering zitten, en de grondwet kon enkel nog maar veranderd worden met het akkoord van beide taalgroepen.

Wel werden er twee Cultuurgemeenschappen opgericht: de Nederlandse en de Franse. Er kwamen in de regering gewoon twee ministers van Cultuur, en de Nederlandssprekenden en Franssprekenden in de Kamer vormden elk hun eigen Cultuurraad. Pas in 1980, bij de tweede staatshervorming, kwamen er ook echte gewesten. Het Vlaamse en het Waalse gewest kregen economische bevoegdheden, het Brussels Hoofstedelijk Gewest bestond vooral in naam zonder bevoegdheden. In 1988 kregen de gemeenschappen en gewesten nieuwe bevoegdheden, bijvoorbeeld onderwijs voor de gemeenschappen.

Pas in 1993, met de Sint-Michielsakkoorden die onder leiding van premier Jean-Luc Dehaene (CVP) werden goedgekeurd, werd België echt een federale staat. Voortaan zou het allereerste artikel van de grondwet luiden: België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Het unitaire België wordt daarmee pas echt ten grave gedragen.

Lees ook: Professor Matthijs: “Terug naar een unitair België? Qua besparing is dat quasi een nuloperatie”

Zes parlementen

Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld de afschaffing van het dubbelmandaat, wat wilde zeggen dat parlementsleden zowel in het nationale als het deelstaatparlement zetelden. Vanaf 1995 zouden de regionale parlementen eigen verkiezingen krijgen, en kennen we bijvoorbeeld het Vlaamse parlement. De wetten die in de regionale parlementen gestemd zijn, heten decreten, en zijn evenwaardig aan de federale wetten.

Meer autonomie dus, maar ook meer parlementsleden en een bijzonder ingewikkelde staatsstructuur met bijvoorbeeld zes parlementen voor een bevolking van 11 miljoen inwoners: het Belgische, het Vlaamse, het Brusselse, het Waalse, dat van de Franse Gemeenschap, en dat van de Duitse Gemeenschap. Het is vooral op die ingewikkelde structuur en de kost die die structuur met zich meebrengt, dat er vaak kritiek komt.

Wat is confederalisme?

Sinds de jaren 2000 zijn de bevoegdheden van de deelstaten nog stelselmatig uitgebreid, maar sommige partijen willen liever nog verder gaan. Het Vlaams Belang wil bijvoorbeeld België volledig splitsen en Vlaanderen een onafhankelijke staat laten worden. N-VA wil dat in beginsel ook, maar ijvert in de praktijk voor het confederalisme.

Daarbij ziet N-VA dat alle bevoegdheden standaard naar Vlaanderen en Wallonië gaan, en die twee deelstaten van de confederatie afspreken wat ze nog gezamenlijk willen doen. “Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen van de deelstaten”, zegt de partij. “Confederalisme zorgt daarbij voor een slanke en transparante overheid die efficiënter, en dus goedkoper, werkt met instellingen die bereid zijn samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken.

Brussel mag in het N-VA-voorstel wel eigen grondgebonden bevoegdheden uitvoeren, maar de persoonsgebonden bevoegdheden zouden dan door de Vlamingen en Franstaligen apart beheerd worden.

In theorie werkt confederalisme normaal gezien omgekeerd: onafhankelijke staten die beslissen te gaan samenwerken via een verdrag. Elke deelstaat heeft zijn eigen grondwet, maar beslist wat ze overdragen aan de bovenliggende confederatie. In de praktijk bestaat er in de hele wereld geen enkele confederale staat.

Meer over België

politiek