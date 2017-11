Unilever roept 'Zwan 12 worstjes in tomatensaus' terug EB

17u30

Bron: Belga 5 ah.be Na onderzoek is gebleken dat door een fout in de productie de blikken te weinig gesteriliseerd werden. Unilever roept uit voorzorg Zwan 12 worstjes in tomatensaus terug. Na onderzoek is gebleken dat door een fout in de productie de blikken te weinig gesteriliseerd werden. De terugroepactie gebeurt in samenspraak met het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Dat meldt het concern.

Het betreft uitsluitend Zwan 12 worstjes in tomatensaus met houdbaarheidsdatum 20/01/2020, 07/03/2020 en 08/03/2020 en streepjescode: 5410033200851. De producten werden sinds augustus 2017 in winkelketens in België verkocht.

Veilig voor consumptie

Consumenten worden verzocht het product niet te consumeren en meteen weg te gooien. Alle andere Zwan-producten - dus ook Zwan 12 worstjes in tomatensaus met andere houdbaarheidsdata - zijn volledig veilig voor consumptie, benadrukt het voedingsconcern.

Unilever vraagt consumenten die in het bezit zijn van één of meer blikken van het betrokken product, om het etiket rond het blik voor 15 december 2017 op te sturen naar Unilever Belgium Zwan, Humaniteitslaan 292 te 1190 Brussel, met vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Bij vragen of opmerkingen kunnen consumenten terecht bij de Zwan consumentenservice via het telefoonnummer 078/15 22 11 (verlaagd tarief).