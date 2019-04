Unifly lanceert elektronische nummerplaat voor drones AW

04 april 2019

21u47

Bron: Belga 0 Unifly, een Antwerps softwarebedrijf heeft vandaag het elektronisch equivalent van een nummerplaat voorgesteld. Daarmee kan men de identiteit van een dronegebruiker onmiddellijk verifiëren. "BLIP is een wereldprimeur", zegt Koen Meuleman, medeoprichter van Unifly.

Net zoals met een gewone nummerplaat kunnen de autoriteiten BLIP raadplegen en via een app direct verbinding maken met drones in de omgeving. De tracking verloopt via het gsm-netwerk. Autoriteiten kunnen zo dus achterhalen wie er vliegt, waar men vliegt en of dat toegelaten is.



"BLIP is het eerste product in zijn soort wereldwijd. Unifly is immers het eerste bedrijf ter wereld dat een tracker heeft ontwikkeld dat voldoet aan de noden van de dronepiloten én aan de nieuwe Europese wetgeving", zegt Koen Meuleman, medeoprichter van Unifly.

Externe omstandigheden

Het toestel is ook aangepast aan de noden van het droneverkeer. "In de lucht zijn drones onderhevig aan extreme omstandigheden, bijvoorbeeld qua temperatuur. Ons toestel is volledig autonoom en afgesloten van de buitenwereld. Dat maakt het enorm robuust", legt Meuleman uit. “Die betrouwbaarheid is enorm belangrijk en dat maakt BLIP een revolutionaire stap voorwaarts in de veilige, schaalbare integratie van dronetechnologie in ons dagelijks leven."