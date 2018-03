Unieke bieren steeds vaker aan woekerprijzen online, drankenhandelaars ziedend: "Maffiapraktijken" Fien Tondeleir

09 maart 2018

18u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 De paters in Westvleteren zijn kwaad op de Nederlandse supermarktketen Jan Linders. Die pakte zonder hun toestemming uit met een stunt en verkocht 720 flesjes exclusief trappistenbier aan het vijfvoudige van de prijs. De sector ziet het vaker: speciale bieren die online worden verkocht aan woekerprijzen. “Maffiapraktijken”, klinkt het bij de drankenhandelaars. Ze zijn de oplichterij beu.

Ze zitten met de handen in het haar, de paters van de Sint-Sixtusabdij. Het is hen nog altijd een raadsel hoe de Nederlanders zoveel Westvleteren in hun rekken konden zetten. Jan Linders, dat zich profileert als bierspecialist, verkocht eenmalig 300 houten kratjes met daarin elk 24 flesjes. Klanten mochten donderdag maximaal twee flesjes kopen, aan 9,95 euro per stuk. Dat is liefst vijf keer zoveel als de huidige prijs. In de abdij kost een flesje 2,50 euro, inclusief 0,62 euro leeggoed. Voor een bak Westvleteren Blond betaal je 35 euro, een bak Westvleteren Twaalf kost 45 euro.

Het Westvleteren-verhaal doet biersommeliers en -handelaars steigeren. Ook zij zien steeds vaker hoe distributeurs zich organiseren om unieke bieren aan te kopen en die soms voor het tienvoudige van de prijs te verkopen. "Het moet een brouwershart doen bloeden, hun bieren aan woekerprijzen op binnen- en buitenlandse websites zien staan", zegt Melissa Dhooge van Bierhalle Deconinck in Vichte. De drankenhandel bond twee weken geleden de kat de bel aan en postte een bericht op Facebook waarin ze scherp uithaalt naar "het type mensen dat niet wakker ligt van de grondstoffen van een bier, nog minder van het alcoholpercentage of de manier waarop het gemaakt wordt. Ze weten zelfs niet wat ze komen kopen, ze zien enkele de eurotekens."

