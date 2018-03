Uniek Herculesbeeld ontdekt op archeologische site in Namen ADN

22 maart 2018

18u40

Bron: Belga 0 Een beschilderd pleisteren beeld van de antieke god Hercules is dinsdag door een archeoloog aan de oppervlakte gebracht op de site van Grognon in de provincie Namen. Op deze site wordt later een parking voor 600 auto's gebouwd. Er zijn eerder ook al belangrijke archeologische vondsten gedaan.

Het beeld, aangetroffen in de ruïne van een kelder, is een unieke vondst in ons land. "Het is een klassieke afbeelding van Hercules die tegen een boomstam leunt, een knots vast heeft en een dierenhuid draagt van de leeuw van Nemea", zegt archeoloog Ralph Vanmechelen. "Het beeld is fragiel, maar toch in goede staat. Het dateert uit de derde eeuw na Christus en is 18 centimeter groot."