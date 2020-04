Unicef België wees vorig jaar 17 miljoen euro toe aan programma’s voor kinderrechten WDw

20 april 2020

16u16

Bron: Belga 0 Unicef België, de afdeling van de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties in ons land, heeft in 2019 bijna 17 miljoen euro kunnen toewijzen aan programma’s voor kinderrechten. Ongeveer 2,5 miljoen ging naar projecten in België, 14,5 miljoen naar programma’s elders in de wereld. Dat blijkt uit het jaarverslag van Unicef België dat maandag werd gepubliceerd.

De belangrijkste bron van inkomsten van Unicef België waren de vaste maandelijkse bijdragen via meer dan 90.000 peters en meters. Die waren goed voor 45,5 procent van de inkomsten. Legaten waren goed voor 24,5 procent. Die cijfers gaan al jaren in stijgende lijn. De regelmatige giften van donateuren lagen met 3,6 miljoen lager, maar dat die inkomsten schommelen, is niet ongewoon: ze zijn afhankelijk van de omvang van noodsituaties van jaar tot jaar.

Jaarverslag

In het jaarverslag geeft Unicef België een overzicht van de programma’s die het met die inkomsten heeft gesteund. Het gaat van de verbetering van de toegang tot zuiver water en onderwijs in Ivoorkust, de verdeling van krachtvoeding voor ondervoede kinderen in Jemen, tot de uitbouw van onderwijs en psychosociale bijstand voor Syrische vluchtelingenkinderen. “In eigen land voerden we pleidooien rond kinderrechten. Daarbij legden we de nadruk op de rechten van migranten- en vluchtelingenkinderen, kinderen in armoede en kinderen die te maken hebben met ongelijke onderwijskansen”, klinkt het in een persbericht.

Gift van 100 euro

Unicef België maakt in het jaarverslag ook meer concreet wat er gebeurt met een gift van 100 euro. Daarvan gaat 65 euro naar internationale ontwikkelingsprogramma’s en noodinterventies en 4 euro naar programma’s voor kwetsbare kinderen in België. Daarnaast wordt 5 euro geïnvesteerd in communicatie en sensibiliseren rond acties, 1 euro in de vrijwilligerswerking, 22 euro gaat naar fondsenwerving en 3 euro naar administratiekosten.

Ons jaarverslag 2019 is uit!

Benieuwd naar waar wij bij UNICEF België op een jaar tijd nu eigenlijk allemaal mee bezig zijn?

De coronacrisis heeft ons ertoe gebracht een aantal van onze strategieën aan te passen en snelle en doeltreffende oplossingen te ontwikkelen Koen Van Bockstal, directeur Unicef België



“Ondertussen heeft het nieuws van 2020 ons al ingehaald. De coronacrisis heeft ons ertoe gebracht een aantal van onze strategieën aan te passen en snelle en doeltreffende oplossingen te ontwikkelen op een gebied dat ons toch goed bekend is: de gezondheid in noodsituaties", zegt algemeen directeur Koen Van Bockstal in een persbericht.

