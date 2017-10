Unia ziet nog meerdere pijnpunten in nieuwe antidiscriminatiewetgeving kv

Bron: Belga 0 BELGA Unia-directeur Els Keytsman Dinsdag buigt het parlement zich over de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving door een expertencommissie. Dat meldt Unia, dat verheugd is over die evaluatie. Ook Unia vindt dat het parlement de antidiscriminatiewetgeving op bepaalde punten grondig moet herzien en schreef een eigen evaluatierapport. "Sommige slachtoffers blijven nu in de kou staan. We hopen dat het parlement onze aanbevelingen ter harte neemt", klinkt het.

Unia evalueerde zelf de antidiscriminatiewetgeving, wat leidde tot 27 aanbevelingen. "Wij zijn een geëngageerde mensenrechtenexpert die er voor iedereen is die te maken krijgt met discriminatie. Vanuit die rol willen we dat het parlement ons rapport bestudeert en ons en het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen uitnodigt voor een toelichting", aldus directeur Els Keytsman.

Lacune in de wet

Uit de evaluatie blijkt dat discriminatie vaak kan blijven doorgaan door een lacune in de wet, stelt Unia, dat toevoegt dat praktijktesten een centrale rol kunnen spelen om die lacune te dichten. "Wie discrimineert kan vandaag stellen dat de gegevens tegen hem niet als bewijs mogen dienen omdat er sprake kan zijn van uitlokking. Zo stranden veel klachten over discriminatie." Unia dringt dan ook aan op een wettelijke basis voor praktijktesten, zodat er geen discussie meer mogelijk is over de manier waarop ze plaatsvinden.

Nood aan positieve acties

Unia wijst er ook op dat het parlement jaren geleden al goedkeurde dat positieve acties mogelijk worden, zoals het tijdelijk voorrang geven aan bepaalde leeftijdsgroepen in bedrijven als de leeftijdspiramide onevenwichtig is. "De huidige antidiscriminatiewetgeving zwijgt nu echter in alle talen over wat positieve actie precies kan betekenen", stelt Unia. Daarom moet het concept geconcretiseerd worden via een koninklijk besluit.

Zwaardere straffen

Ook vindt Unia dat de lijst van misdrijven waarbij een hogere straf geëist wordt, uitgebreid moet worden. "Er zijn meer misdrijven dan degene die opgesomd staan in de wet waarbij geweld en discriminatie samengaan. Dan denken we aan foltering, onmenselijke behandeling, bedreiging, misbruik van gezag, afpersing,...", klinkt het.