Unia vraagt regering om werk te maken van 'positieve discriminatie' IB

30 januari 2018

06u22

Bron: Belga 2 Het Gelijkekansencentrum Unia dringt er bij de regering op aan werk te maken van de in de antidiscrimatie- en antiracismewet aangekondigde "positieve acties". Daarmee wordt 'positieve discriminatie' bedoeld, schrijft De Tijd, die vandaag een opiniebijdrage van Unia-directeur Els Keytsman publiceert.

"De wetgever kondigde in de antidiscriminatie- en antiracismewet positieve acties aan, maar de regering zwijgt in alle talen over het concretiseren. Jammer", luidt het. "Kan ik tijdelijk alleen werknemers aanwerven die slecht af zijn op de arbeidsmarkt, zoals mensen met een handicap, mensen met een migratieachtergrond? Met die vraag klopten al vele bedrijven aan bij Unia.

Gerechtelijke stappen

Vandaag kan dat niet. Doen ze dat wel, dan riskeren ze gerechtelijke stappen tegen hen wegens discriminatie. Om zulke toestanden te vermijden, moet er een Koninklijk Besluit komen dat de voorwaarden voor positieve acties invult."

Positieve discriminatie kan wettelijk niet, maar ex-staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) had wel toegezegd dat "positieve acties" mogelijk zouden worden. Maar daar is nog niets van in huis gekomen. Het dreigt het zoveelste conflict tussen Unia en de N-VA te worden, voorspelt De Tijd.