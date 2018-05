Unia treft homofoob boek aan dat oproept tot steniging homo's in Antwerpse boekenwinkels kv

19 mei 2018

01u08

Bron: Belga 4 Het gelijkekansencentrum Unia heeft vorig jaar een deurwaarder gestuurd naar enkele Antwerpse boekhandels om vast te stellen dat daar nog steeds een boek werd verkocht waarin opgeroepen wordt om homo's te stenigen. Daarna volgde een klacht bij het parket. Met die stap wil Unia de straffeloosheid van homofobe persdelicten nogmaals aanklagen, zegt de organisatie.

Persdelicten moeten volgens de grondwet voor het hof van assisen komen. In de praktijk leidt dat ertoe dat holebifobe haatdragende teksten niet strafbaar worden gesteld, merkt Unia op. De organisatie pleit ervoor om zulke persdelicten voor de correctionele rechtbank te brengen, zoals al gebeurde voor persmisdrijven op grond van racisme of xenofobie.

Om die eis kracht bij te zetten, stuurde Unia in juni vorig jaar een deurwaarder naar enkele Antwerpse boekenwinkels. Die constateerde dat het boek 'De Grote Zonden' nog steeds te koop is. In dat boek wordt opgeroepen om homo's te stenigen of van het dak te gooien. Unia vindt het verontrustend dat dit soort teksten in de praktijk niet strafbaar wordt gesteld. "Unia heeft dan ook een klacht ingediend bij het Antwerpse parket om deze straffeloosheid aan te kaarten en we wachten nu tot het onderzoek is afgerond", zegt Unia-directeur Els Keytsman.

Unia opende vorig jaar in totaal 84 dossiers over discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Dertig procent gaat over holebifobie in het dagelijks leven (op straat, tussen buren of in familiale kring). Acht dossiers gingen over fysiek holebifoob geweld. Fysiek geweld begint vaak bij verbaal geweld. "Als we de pesterijen, de intimidaties, de bedreigingen en de scheldpartijen bij elkaar optellen, komen we aan 46 dossiers over verbale agressie", zegt Keytsman.

Unia probeert meestal om met de betrokkenen te overleggen, maar soms komt het ook tot een rechtszaak. Keytsman wijst op drie strafrechtelijke veroordelingen van vorig jaar voor hate speech en agressie. Dat toont volgens haar aan dat het melden van holebifobe incidenten wel degelijk zin heeft.