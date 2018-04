Unia roept racistische kotbaas uit Gent op het matje kg

06 april 2018

14u11

Bron: Belga 0 Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia dringt aan op een gesprek met een Gentse kotbaas die vorige week veroordeeld werd tot een dwangsom van 500 euro voor onder andere raciale discriminatie. De man zocht publiekelijk naar 'studenten tussen de 20 en 26 met Belgische ouders'. Dat racisme zo openlijk gebeurt, is eerder uitzonderlijk, zegt Unia.

Unia stapte naar de rechter nadat de man in kwestie verschillende pogingen tot gesprek naast zich neerlegde. Expliciet naar studenten 'met Belgische ouders' zoeken is illegaal, en gebeurt zelden zo openlijk. "Veel eigenaars weten dat ze hiermee de antidiscriminatiewetgeving overtreden", zegt Unia-directeur Els Keytsman. "Vaak ontbreken harde bewijzen voor huurdiscriminatie. Maar in 2016 openden we wel nog 212 dossiers over discriminatie bij huisvesting, 81 daarvan waren op basis van origine."

De rechter veroordeelde de man bij verstek tot een dwangsom van 500 euro per nieuwe inbreuk. Daarnaast moet hij alle gerechtskosten betalen. "Hij kwam niet opdagen tijdens de zitting. De man reageerde ook niet op onze brieven waarin Unia hem vroeg om rond de tafel te gaan zitten. Wie niet horen wil, moet voelen", zegt Keytsman.

Toch blijft Unia aandringen op een gesprek. "Unia houdt vast aan het principe dat op lange termijn een mentaliteit verandert door constructief met elkaar aan tafel te zitten", klinkt het nog.

De veroordeelde verhuurder heeft een maand om verzet aan te tekenen tegen de uitspraak.