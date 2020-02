Unia kreeg 25 klachten over Aalst Carnaval binnen: “Nagaan of er gerechtelijke stappen worden overnomen” Aalst heeft volgens Unia "kansen laten liggen om dialoog aan te gaan” HLA ADN

24 februari 2020

10u05

Bron: Belga 18 Bij het interfederaal gelijkekansencentrum Unia zijn een 25-tal klachten binnengekomen over het carnaval van Aalst. Dat zegt Patrick Charlier, directeur van Unia. “We overleggen met het parket en de politie en zullen dan nagaan of er gerechtelijke stappen worden ondernomen”, aldus Charlier. Co-directrice Els Keytsman stelt dat het Aalsterse stadsbestuur en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) “veel kansen hebben laten liggen om de dialoog rond Aalst Carnaval aan te gaan”.

Aalst Carnaval pakte zondag uit met een nieuwe lading Joodse karikaturen, na een jaar vol heisa over een wagen van een carnavalsgroep met Joodse figuren in 2019. De helft van de klachten die het interfederaal gelijkekansencentrum heeft binnengekregen, liepen nog voor het rondgaan van de carnavalstoet binnen, de andere helft is erna gekomen, dus sinds zondagmiddag.

“Te verwachten”

Volgens de directeur van Unia was de carnavalsstoet en de kritiek die erover losgebarsten is “een kroniek van een aangekondigde polemiek”.



“We konden sinds vorig jaar verwachten dat de stoet in Aalst ook dit jaar problematisch zou worden, ook al hadden de mensen achter de vorig jaar omstreden praalwagen van de Vismooil’n een bezoek gebracht aan de Kazerne Dossin (door de nazi’s tijdens WO II gebruikt als doorgangskamp om Joden en zigeuners te transporteren naar concentratiekampen, nvdr.) en ook al hadden ze een ontmoeting met mensen van Joodse organisaties in Antwerpen. Maar het stadsbestuur van Aalst en in het bijzonder de burgemeester hebben hun verantwoordelijkheid niet opgenomen om te anticiperen op risico’s en excessen.”

Integendeel, door zich terug te trekken als Unesco-erfgoed hebben ze het teken gegeven dat alles kon en alles mocht Patrick Charlier, directeur van het interfederaal gelijkekansencentrum Unia

“Integendeel, door zich terug te trekken als Unesco-erfgoed hebben ze het teken gegeven dat alles kon en alles mocht”, vervolgt Charlier. “Het is brandstof geweest voor de groepen om zich dit jaar volledig te laten gaan, onder het motto ‘in Aalst is alles toegelaten’. En dat heeft zondag geresulteerd in een reeks stereotypen van Joden, maar zeker het stereotype van de Jood als mier - weliswaar lokaal bedoeld als een woordspeling - is in een nationale en internationale context niet te begrijpen en duidelijk antisemitisch. Het is een verwijzing naar de vernietiging van de Joden door de nazi’s als een vorm van ongedierte. “

Ontmoetingen

Charlier wijst er voorts op dat burgemeester Christoph D’Haese drie keer is weggebleven van ontmoetingen die waren belegd met leden van Joodse organisaties. En ook op drie brieven om uitleg die door de Unesco zijn gestuurd, is vanuit ons land geen enkel antwoord gekomen, wat dan uiteindelijk geleid heeft tot het terugtrekken van het carnaval van Aalst als Unesco-erfgoed. Volgens Charlier moeten de organisatoren van het carnaval op een lokaal vlak begrijpen dat hun boodschap in deze tijden niet enkel lokaal worden gezien en geïnterpreteerd, maar globaal.

Het stadsbestuur en de burgemeester hebben "veel kansen laten liggen om de dialoog rond Aalst Carnaval aan te gaan”, klinkt het bij directeur Els Keytsman. “We willen voorbij het puur juridische gaan, omdat hier in België heel veel kan wat vrijemeningsuiting betreft. We willen inzetten op dialoog en sensibilisering, een gesprek aangaan over wat kan en wat kwetst, en we hebben dat vorig jaar ook in een rapport met aanbevelingen gezet. Maar daar is weinig mee gedaan.”

Het is niet uitgesloten dat de wet in dit geval van toepassing is. We gaan daarover samenzitten met politie en parket Patrick Charlier, directeur van het interfederaal gelijkekansencentrum Unia

Samenzitten met politie en parket

Unia bekijkt nu de meldingen die de afgelopen dagen zijn binnengelopen, en vraagt ook de informatie op bij het meldpunt in Aalst zelf. Charlier zei eerder al aan de Franstalige openbare omroep RTBF dat het nog te vroeg is om te kunnen zeggen of de Joodse karikaturen aanleiding kunnen zijn tot vervolging. Maar die piste wordt wel onderzocht, zei hij. "Het is niet uitgesloten dat de wet in dit geval van toepassing is. We gaan daarover samenzitten met politie en parket."

Ook Charlier benadrukt nogmaals dat de dialoog tussen stadsbestuur en de Joodse gemeenschap maanden geleden al gevoerd had moeten zijn. "Een van de mogelijkheden had kunnen zijn om te debatteren over die zaken, om bijvoorbeeld het Joods Museum of de Kazerne Dossin uit te nodigen om duiding te geven over waarom bepaalde dingen choquerend zijn.”

Lees ook: De ‘klaagmieren’ van Aalst Carnaval: “Ik voel het nu al. Ze zijn ons uit de context aan het trekken” (+)