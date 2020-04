Unia klaagt in brief aan huurders- en verhuurderssyndicaten discriminatie zorgpersoneel aan Belga

07 april 2020

12u01 10 Het gelijkekansencentrum Unia heeft een brief gestuurd naar de huurders- en verhuurderssyndicaten om hen eraan te herinneren dat discriminerend gedrag wettelijk strafbaar kan zijn. Verpleegkundigen, artsen en alle zorgpersoneel krijgen in deze crisisperiode te maken met discriminatie.

Unia verzamelde meerdere getuigenissen van zorgverleners, die door de coronacrisis worden gestigmatiseerd en gepest door hun buren en huisgenoten. Sommige zorgverleners werden bijvoorbeeld onder druk gezet om zo snel mogelijk te verhuizen of werden zelfs uit hun huis gezet.

“Dit soort gedrag hoort niet thuis in een samenleving waarin solidariteit moet voorop staan”, zegt Unia-directeur Els Keytsman. “De stigmatisering en afscherming van het zorgpersoneel is niet op zijn plaats.”

Pesterijen

Het is bovendien verboden om te eisen dat een huurder verhuist alleen omdat die in de zorg werkt. Het aanplakken van een oproep om te verhuizen aan de deuren van het zorgpersoneel, of het verspreiden van dit soort oproepen binnen woonblokken of wijken, kan ook een aansporing zijn tot discriminatie of pesterijen, wat ook verboden is door de wet.

De meeste burgers ondersteunen de zorgverleners wel en moedigen hen aan via onder meer applaus, witte lakens door het raam en specifieke dienstverlening.