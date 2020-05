Unia: "Holebifobie op de werkplek wordt te weinig serieus genomen” KVE

15 mei 2020

Bron: Belga 22 In 2019 heeft het interfederaal gelijkekansencentrum Unia een recordaantal dossiers over discriminatie van holebi's geopend, waarvan voor het eerst de meeste dossiers gaan over incidenten op het werk, gevolgd door haatboodschappen in de media en agressie op straat. Unia waarschuwt daarnaast ook voor een opleving van intrafamiliaal geweld tegen holebi's door de quarantainemaatregelen.

In 2019 heeft Unia 133 dossiers over discriminatie van holebi's geopend, waarvan 35 gevallen betrekking hadden op holebi's die werden gediscrimineerd of geïntimideerd op de werkplek. "Holebifobie op de werkplek wordt niet serieus genoeg genomen. Sommige werkgevers beseffen de impact niet van discriminerend gedrag, terugkerende grappen en pesterijen. LGBTI+'s hebben hier last van en wenden zich steeds vaker tot Unia", zegt Els Keytsman, directeur van Unia.

Het centrum opende dossiers over conflicten met collega's of een leidinggevende, of over de organisatie- en werkomstandigheden. De meldingen hadden betrekking op alle sectoren. "De realiteit is nog zorgwekkender want lang niet alle gevallen worden aan Unia gemeld", klinkt het. In 2019 is Unia ook drie keer naar de rechtbank gestapt voor een zaak rond holebifobie.

Coronamaatregelen

Volgens Unia is de situatie verergerd door de coronamaatregelen. "Sinds het begin van de quarantainemaatregelen heeft Unia signalen ontvangen van een opleving van intrafamiliaal geweld tegen jonge holebi's. Zij zitten gevangen in een onveilige omgeving, nog vergroot door de druk van de quarantainemaatregelen. Dit kan leiden tot zelfmoordpogingen, zelfverminking, zelfmedicatie en alcoholverslaving", aldus Keytsman.

"Werken aan meer bewustzijn moet vroeg beginnen, al in de school. Ook het bedrijfsleven, waar gevallen van homofobe intimidatie te vaak tot een minimum worden beperkt, moet krachtig reageren", aldus Keytsman.