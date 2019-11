Unia heeft 9 extra medewerkers nodig om toegenomen werklast op te vangen AW

05 november 2019

17u57

Bron: Belga 0 Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia pleit voor een stijging van zijn budget zodat het negen extra voltijdse medewerkers kan aannemen. Het centrum zag het aantal meldingen en dossiers de voorbije jaren sterk toenemen en kreeg bovendien nieuwe opdrachten opgelegd.

Als het budget niet wordt opgetrokken, vreest directeur Els Keytsman dat Unia prioriteiten zal moeten stellen en wat minder aandacht zal moeten besteden aan andere dingen. Keytsman en haar collega Patrick Charlier waren vandaag uitgenodigd in de bevoegde Kamercommissie voor de voorstelling van het jaarverslag van Unia. Nogal wat parlementsleden polsten naar de gevolgen van de beslissing van de nieuwe Vlaamse regering om uit Unia te stappen. Zoals bekend, is Vlaanderen goed voor 10 procent van de middelen van Unia, grofweg 800.000 euro.

Unia heeft al een gesprek gehad met de nieuwe bevoegde Vlaamse minister Bart Somers (Open Vld), maar tast zelf nog behoorlijk in het duister over hoe een en ander in de praktijk zal gaan, stelde Keytsman. De terugtrekking kan ten vroegste in 2023 ingaan. "Dat geeft de tijd om samen met de minister te kijken hoe het in de praktijk kan worden gerealiseerd".

Toch vreest het centrum voor moeilijkheden. Keytsman verwijst naar de ingewikkelde structuur in ons land, die in concrete gevallen van discriminatie tot onduidelijkheid leidt. "We zitten met heel veel vragen en zijn bezorgd dat de burger in de toekomst niet op een adequate manier zal kunnen worden geholpen", aldus de directrice. Ze herhaalt dat het volgens Unia om een ideologische beslissing gaat, niet op basis van inhoud, van een studie of van een audit. "Zeker voor die partijen die vinden dat alles Vlaams moet georganiseerd worden, is een Vlaams gelijkekansencentrum een logisch gevolg".

Toegenomen werklast

Door de jaren heen is het aantal meldingen bij Unia verdubbeld en het aantal dossiers met de helft toegenomen. Ook kreeg het een aantal nieuwe taken, terwijl er volgens het samenwerkingsakkoord met de verschillende overheden daar extra middelen tegenover moeten staan. Alles samen meent Unia dat de toegenomen werklast overeenstemt met negen voltijdse equivalenten, van wie vijf voor rekening van het federale niveau.

Van de exclusieve Vlaamse dossiers heeft 21 procent betrekking op Vlaamse bevoegdheden. Na de Vlaamse terugtrekking zou Unia met andere woorden alsnog bevoegd blijven voor 80 procent van de Nederlandstalige dossiers. "Dit toont nog eens hoe complex de situatie is".