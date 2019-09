Undercoveroperatie: kan een 15-jarige een e-sigaret kopen? Kelly Theunis

27 september 2019

17u55 0 Binnenland Test Aankoop heeft de verkoop van e-sigaretten aan jongeren op de proef gesteld. Een aantal 15-jarigen werden als mysteryshoppers op pad gestuurd. Het resultaat: één op de drie vapeshops verkocht e-sigaretten aan de minderjarigen, terwijl dat volgens de wet verboden is.

De consumentenorganisatie wilde nagaan of vapeshops, die zich profileren als specialisten, de wet respecteerden en de kopers de juiste informatie verschaften. Daarom gingen meerdere mystery shoppers op pad om te kijken of hun vragen in de winkels correct werden beantwoord én of ze een elektronische sigaret konden kopen.

Verslaving

Een jongere van 15 jaar kreeg als opdracht om tijdens de aankoop expliciet zijn leeftijd te vermelden. Toch kon hij zonder problemen in 9 van de 30 onderzochte winkels een e-sigaret krijgen, met of zonder e-vloeistof. In 8 shops kocht hij zelfs e-sigaretten met nicotine.

Volgens Test Aankoop is het resultaat zorgwekkend. “Wij zien dit toch als zijnde problematisch omdat jongeren op deze manier sneller verslaafd geraken aan nicotine en eens dat het geval is, is het nog zeer moeilijk om ervan af te geraken. Bovendien is het verkopen van elektronische sigaretten aan jongeren onder de 16 jaar (18 jaar vanaf november) verboden en geldt dit verbod eveneens voor elektronische sigaretten zonder nicotine”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Longziekten

Een e-sigaret is geen ongevaarlijk product, het bevat namelijk schadelijke bestanddelen. Daarnaast hebben Amerikaanse autoriteiten recent onthuld dat er een verband is tussen e-sigaretten en longziekten en stuiptrekkingen. Test Aankoop vraagt dan ook om betere regulering. Allereerst willen ze smaakstoffen verbieden. Daarnaast willen ze het onderscheid tussen elektronische sigaretten mét en zonder nicotine schrappen. Tot slot willen ze officiële toestemming voor mysteryshopping in tabakswinkels en vapeshops. De consumentenorganisatie heeft alle eisen overgemaakt aan de ministers Beke en De Block.