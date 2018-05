Undercover-agent lokt drugsbende met 330 kg coke in de val Patrick Lefelon

18 mei 2018

16u52

Bron: Eigen berichtgeving 6 Een twaalfkoppige drugsbende is afgelopen week opgerold in België en Nederland. De bende deed zowel in cannabis als in de smokkel van cocaïne. Het onderzoek liep al meer dan een jaar. Vorig weekend klapte de politie de val dicht toen hun undercover-agent samen met twee bendeleden een vracht van 330 kg cocaïne ging ophalen in de Antwerpse haven.

Het onderzoek startte in het najaar van 2016 s een doorgedreven onderzoek op een zaad- en tuinwinkel The Herb Shop in het Vlaams-Brabantse Tremelo die zowel via een webwinkel als via de winkel zelf op grootschalige schaal cannabisplantages faciliteerde. Op een professionele manier voorzagen zij diverse verdachten van teeltmaterialen en stelden zij contactpersonen ter beschikking met know-how voor het opzetten, onderhouden en oogsten van cannabisplantages.

Gedurende het onderzoek naar de growshop uit Tremelo werden meerdere cannabisplantages ontdekt die gelinkt zijn aan de organisatie. Onder andere in Haacht en Herent werden maandag plantages ontmanteld van 870 en 650 planten. Bij de tussenkomst op 14 mei werden nog niet eerder gekende cannabisplantages en hoeveelheden gedroogde cannabis ontdekt, onder andere in Heusden-Zolder.

35.000 euro cash

Bij negen huiszoekingen in België en Nederland werd 35.500 euro cash geld, drie voertuigen en ICT-materiaal in beslag genomen. In Amsterdam werden ook nog waardevolle kunstobjecten in beslag genomen. De zaad- en tuinwinkel uit Tremelo werd gesloten en de aangetroffen materialen werden eveneens in beslag genomen.

Naar aanleiding van informatie die uit dit gerechtelijk onderzoek naar boven kwam, startte de FGP Leuven een onderzoek naar de invoer van verdovende middelen vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen. Een van de verdachten uit het onderzoek in Tremelo, de 28-jarige man uit Hoegaarden, vatte het plan op om samen met enkele Nederlanders uit Utrecht een drugslijn op te zetten vanuit Latijns-Amerika naar Antwerpen.

Dokwerkers

Een undercover-agent van de federale politie hielp hen een handje. Hij zorgde voor bereidwillige dokwerkers in de Antwerpse haven die de sportzakken met drugs uit een container konden halen.

De organisatie opereerde vanuit Antwerpen en onderhield contacten met een drugskartel uit Colombia. Dankzij een optimale samenwerking tussen de diverse federale politiediensten en punctuele bijstand van de Nederlandse politiediensten werd afgelopen weekend de organisatie ontmanteld.

Bij de actie in het havengebied van Antwerpen werd 330 kg cocaïne in beslag genomen. De illegale lading was verborgen in 15 dozen met bananen en heeft een bruto straatwaarde van 16 miljoen Euro. Drie verdachten waaronder de undercover-agent en twee Albanezen werden gearresteerd.

Lunch Garden Borsbeek

In restaurant Lunch Garden in Borsbeek werden nog eens 9 verdachten geïntercepteerd.

Tijdens de actie werd 18.500 euro cash geld, valse documenten en zes voertuigen in beslag genomen. Vier van de zes voertuigen waren voorzien van vernuftig verborgen bergruimtes waarmee de cocaïne zou vervoerd worden naar Nederland.

Navolgende huiszoekingen in beide gerechtelijke onderzoeken vonden plaats in het Antwerpse Nijlen, Wommelgem en Zwijndrecht en in het Vlaams-Brabantse Hoegaarden en Leuven. Ook in Nederland vonden huiszoekingen plaats.

Volgens het Leuvense parket was het succesvolle onderzoek te danken aan de professionele inzet en samenwerking tussen de FGP Leuven, de gespecialiseerde eenheden van de Federale Politie (DSU) en FGP Antwerpen. Het onderzoek zal worden verder gezet door de FGP Leuven.