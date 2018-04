Ultraorthodoxe jood Aron Berger niet langer kandidaat voor CD&V Antwerpen Redactie

18 april 2018

11u55

Bron: belga 1421 Aron Berger is dan toch geen kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor CD&V in Antwerpen. De ultraorthodoxe jood begrijpt naar eigen zeggen de "gevoeligheden van de samenleving" rond het feit dat hij in zijn gemeenschap heeft geleerd om geen hand te geven aan vrouwen "als een vorm van respect". Hij betreurt echter dat de zaak zo op de spits werd gedreven.

Berger trekt zijn kandidatuur in, maar stelt wel dat CD&V de "voordeligste" partij blijft voor zijn gemeenschap in Antwerpen. "Zij zijn bereid tot dialoog met alle gemeenschappen en die dialoog zal blijven", aldus Berger. Hij liet verder verstaan dat de discussie van de voorbije dagen "niet opgelost zou worden door nu een hand te geven aan een vrouw", ook al had hij daar naar eigen zeggen de toestemming van zijn echtgenote voor gekregen. "Het staat niet in het geloof dat ik dat niet mag doen", zei hij nog. "Maar in mijn gemeenschap is het mij zo aangeleerd, als een vorm van respect."

Lijsttrekker Kris Peeters liet vooral Berger aan het woord. "Er wordt gezegd dat er in Antwerpen een vorm van apartheid bestaat tussen gemeenschappen", zei hij wel. "Antwerpen mag geen stad zijn waar gemeenschappen elkaar niet ontmoeten. Wij vinden het heel belangrijk om daarvoor inspanningen te leveren en zoeken daarom mensen uit de verschillende gemeenschappen die die zogenaamde apartheid mee willen doorbreken." Peeters stelt dat Berger zo iemand was van binnen de (ultraorthodoxe) joodse gemeenschap die zich al jaren voor die gemeenschap engageert en dat nu ook politiek wilde doen. "We hebben dan ook gesprekken gevoerd, omdat er rekening moest worden gehouden met niet alleen politieke overtuigingen maar ook religieuze", aldus nog Peeters. "Voor alle duidelijkheid: niemand hier, ook Aron Berger niet, twijfelt aan het respect tussen mannen en vrouwen."

Er werden na het afleggen van de verklaringen geen vragen meer beantwoord. Zo lijkt na twee dagen een einde te komen aan een nagenoeg ongeziene commotie rond het voorstellen van wat de eerste ultraorthodoxe jood op een Antwerpse kieslijst zou worden. Of CD&V Antwerpen nu op zoek gaat naar een andere, meer gematigde joodse kandidaat is niet duidelijk.

Na overleg trekt de heer Aron Berger zich terug als kandidaat voor @cdenvstAd. De dialoog met de Joodse gemeenschap wordt verdergezet. CD&V(@ cdenv) link

Op de mogelijke plaats voor Berger kwam veel protest, ook vanuit CD&V zelf. Vooral het feit dat de man wil vasthouden aan een aantal principes, zoals het weigeren om een hand te geven aan vrouwen, veroorzaakte controverse.

Joodse gemeenschap

"Wij komen geschonden uit deze affaire", zei Joods Actueel-hoofdredacteur Freilich net voor de persconferentie. "Dit is een traumatische ervaring voor de gemeenschap."

De aanloop naar de persconferentie verliep erg chaotisch. Het persmoment ging uiteindelijk met zowat een uur vertraging van start. Na de persconferentie was er geen ruimte voor de pers om vragen te stellen. De kopstukken van de Antwerpse CD&V en Berger verdwenen meteen na de aankondiging dat hij niet langer kandidaat is met bedrukte gezichten in de coulissen.

Alle Vlaamse nieuwsmedia waren aanwezig, maar op het laatste nippertje liet de partij weten dat de persconferentie niet mocht gefilmd worden. "De persconferentie vindt plaats op privéterrein", kreeg de VTM NIEUWS-ploeg te horen. "Daar mag dat niet."

Diefstal

Net voor de persconferentie raakte ook nog bekend dat Berger door de correctionele rechtbank in Antwerpen recent schuldig bevonden is aan diefstal. Volgens de rechtbank heeft Berger 28.500 euro gestolen van een oude zieke man, die in 2012 en 2013 zijn hulp had ingeroepen bij het regelen van zijn nalatenschap.

De partij was daar niet van op de hoogte. "Dat is het eerste dat we daarvan horen", zegt Antwerps CD&V-politica Caroline Bastiaens.