Ultra-orthodoxe jood Aron Berger niet langer kandidaat voor CD&V Antwerpen Redactie

18 april 2018

11u55

Bron: belga 13 De ultra-orthodoxe jood Aron Berger zal dan toch geen kandidaat zijn voor CD&V bij de lokale verkiezingen in Antwerpen. Dat is vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie met CD&V-kopstuk Kris Peeters in Antwerpen.

Op de mogelijke plaats voor Berger kwam veel protest, ook vanuit CD&V zelf. Vooral het feit dat de man wil vasthouden aan een aantal principes, zoals het weigeren om een hand te geven aan vrouwen, veroorzaakte controverse.

De aanloop naar de persconferentie verliep erg chaotisch. Het persmoment ging uiteindelijk met zowat een uur vertraging van start. Na de persconferentie was er geen ruimte voor de pers om vragen te stellen. De kopstukken van de Antwerpse CD&V en Berger verdwenen meteen na de aankondiging dat hij niet langer kandidaat is met bedrukte gezichten in de coulissen.

Alle Vlaamse nieuwsmedia waren aanwezig, maar op het laatste nippertje liet de partij weten dat de persconferentie niet mocht gefilmd worden. "De persconferentie vindt plaats op privéterrein", kreeg de VTM NIEUWS-ploeg te horen. "Daar mag dat niet."