Ultieme wegpiraat beet foutparkeerder in gezicht: riskeert 18 maanden cel na reeks gewelddaden Veronique Coopmans

03 september 2018

15u18

Bron: eigen berichtgeving 0 Een twintiger uit Dilsen-Stokkem riskeert een celstraf van 18 maanden omdat hij de laatste drie jaar herhaaldelijk agressief uithaalde naar verschillende slachtoffers. Die hielden daar allemaal een tijdelijke werkonbekwaamheid aan over.

In 2015 gaf hij zijn werkgever rake klappen na een ‘misplaatste grap’. In juli 2017 gaf hij een man een klap in het gezicht omdat die hem geen voorrang verleende bij een wegversmalling. Drie maanden later reed hij zelfs een bus met passagiers klem omdat die 'voor hem ingereden was'. Op 25 februari van dit jaar liep een discussie over foutparkeren helemaal uit de hand aan een tankstation in Maasmechelen. Hij ging de man te lijf met een stroomstootwapen en beet de ‘foutparkeerder” als een vampier recht in zijn gezicht.

“Ik kan nu nog niet geloven dat hij mij zo in mijn gezicht heeft gebeten,” beschreef het slachtoffer voor de rechtbank. “Die letsels zijn nu nog zichtbaar, ik zie ze elke dag in de spiegel.”

De twintiger sloeg ook de vriendin van het slachtoffer buiten bewustzijn. “We hadden een discussie, er ontstond een gevecht en ik heb gebeten om los te komen,” verdedigde de Dilsenaar zich. "Dat ik gebeten heb, vind ik zelf schandalig. Dat kan echt niet.” Hij stemde in met een begeleiding voor zijn agressieprobleem en vroeg een straf met uitstel onder voorwaarden of een werkstraf.

Vonnis op 1 oktober.