Ultiem plan om Uplace te redden

Na maandenlang geheim topoverleg over het geplande winkelcomplex Uplace ligt een ultiem plan op tafel om het project van de ondergang te redden. Dat bericht De Tijd vandaag.

Uplace-topman Bart Verhaeghe wacht op een arrest van de Raad van State over het ruimtelijk plan voor de zone Vilvoorde-Machelen, waar Uplace moet komen. Het ziet ernaar uit dat de rechters het plan zullen torpederen. Dan is het definitief over and out.

Met de schaduw van de Raad van State boven het dossier besloot Vlaams minister van Economie Philippe Muyters een bemiddelaar aan te stellen om zowel met Uplace als met de belangrijkste tegenstanders van het omstreden project over een oplossing te onderhandelen.

Troostprijs

Het resultaat van de bemiddeling is dat Muyters de regering voorstelt Uplace met een derde te verkleinen. Het geplande hotel wordt geschrapt. De kantoorruimte zou met 70 procent en de winkelruimte met 10 procent verminderen. Uplace legt zich neer bij het compromis, ook omdat het beseft dat na jaren strijd niet veel meer te halen valt dan een troostprijs, klinkt het.