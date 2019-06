ULB gaat betonscheurtjes in Rogiertunnel detecteren via ultrasone trillingen IB

13 juni 2019

00u30

Het beton in de Rogiertunnel wordt in de komende maanden in real time opgevolgd dankzij de technologische innovatie van onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles. Via sensoren die in het hart van het beton zijn geplaatst, kunnen voortaan microscheurtjes opgespoord worden. Dat kan voor Brussel Mobiliteit een stevige besparing opleveren.

Brussel Mobiliteit geeft jaarlijks een half miljoen euro uit aan visuele inspecties van de tunnels en scheurtjes in het beton. En die inspectie is afhankelijk van de ervaring en de beoordeling van de operator. Die onzekerheid kan binnenkort verleden tijd worden.

In de Rogiertunnel worden momenteel grondige reparaties uitgevoerd aan het beton van het dak. Die herstellingen zijn het geschikte moment voor de ULB-onderzoekers om verschillende sensoren enkele centimeters diep in het beton te plaatsen en hun technologie op de tunnel los te laten. Via ultrasone trillingen die om de 30 minuten worden uitgezonden, maken de sensoren een "foto" van het beton. De gegevens komen dan bij de ULB terecht en worden via algoritmes geanalyseerd.

Kleine ingrepen

"De vorm van het signaal verandert indien de structuur van het beton er plots anders uitziet. Zo kunnen we scheurtjes opmerken en meteen ingrijpen. Dat leidt dan tot kleine ingrepen in plaats van grote reparaties", stelt professor Arnaud Deraemaeker.

Aan de ontwikkeling van de sensoren werd bijna acht jaar gewerkt. Tot en met december loopt een testfase met vier sensoren in hersteld beton en één in beton dat niet aangetast was. Het is tegelijkertijd een manier om te zien of de herstelling zijn effect heeft.