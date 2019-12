Uitzonderlijke maatregelen voor bescherming privacy drie artsen in assisenproces euthanasie kv

10 december 2019

21u08

Bron: Belga 0 Het assisenproces van de drie Oost-Vlaamse artsen die zich moeten verantwoorden voor vergiftiging wegens het niet naleven van de voorwaarden voor euthanasie bij een 38-jarige vrouw in Sint-Niklaas in 2010, zal gepaard gaan met uitzonderlijke maatregelen om de privacy van de beschuldigden te beschermen. Dat bleek vandaag op de preliminaire zitting van het Gentse hof van assisen. De discussie over welke getuigen opgeroepen moeten worden, toonde aan dat de partijen met getrokken messen tegenover elkaar staan.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens de nabestaanden van de vrouw ging het om een amateuristisch uitgevoerde euthanasie en werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd. Een van de zussen van de vrouw diende klacht met burgerlijke partijstelling in en het gerecht onderzocht de zaak.

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde uiteindelijk dat er voldoende aanwijzingen waren dat de voorwaarden en procedures die de euthanasiewet oplegt, niet nageleefd werden. De drie artsen, twee dokters en een psychiater, werden verwezen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Het is de eerste keer dat artsen zich daarvoor moeten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002.

“Waarom geen andere behandelingen voorgesteld?”

De aanleiding voor de euthanasie was volgens de zussen van Tine Nys een afgesprongen relatie. Volgens de familie ging de vrouw zelf op zoek naar drie artsen en wisselden die onderling geen informatie uit. "Om euthanasie te krijgen op basis van psychisch lijden moet je een psychische ongeneeslijke aandoening hebben. Tine had dat eigenlijk niet. Dus heeft ze twee maanden voor haar dood een nieuwe diagnose geformuleerd gekregen op basis van nieuwe testen. Dat bleek autisme te zijn. (..) Maar we begrijpen niet waarom er toen geen andere behandelopties voorgesteld zijn", getuigden de zussen in 2016 in Terzake.

Politiek-religieus proces

Advocaat Walter Van Steenbrugge spreekt van “een politiek-religieus proces om euthanasie terug op agenda te plaatsen”. Van Steenbrugge wil René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, oproepen als getuige. “ Onze cliënt heeft van een bevriende arts gehoord dat Stockman aan de basis ligt van de ommezwaai zeven jaar na de feiten ((Het openbaar ministerie vroeg eerst de buitenvervolgingstelling in de zaak, nvdr.). We vragen dat hij onder ede wordt gehoord over de mogelijke beïnvloeding van het openbaar ministerie. De jury zal anders met grote vragen zitten”, zei de advocaat, die van een “showproces” sprak.

Het openbaar ministerie verzet zich tegen de getuige. “De bewering dat Stockman aan de basis van de gewijzigde houding zou liggen, is compleet van de pot gerukt”, zei aanklager Francis Clarysse. Advocaat Fernard Keuleneer, die optreedt voor de familie van het slachtoffer, had geen bezwaar. “Misschien kunnen we ook de paus op de lijst zetten? Als meester Van Steenbrugge zijn complottheorie wil lanceren en de jury wil verwarren, laat gerust Stockman komen om dat te verhinderen.”

U wilt er een filosofisch-politiek proces van maken. Dat is niet de bedoeling

De advocaten van de andere beschuldigden vroegen ook om verschillende getuigen op te roepen rond de euthanasieproblematiek. Het ging onder meer om arts en hoogleraar Marc Cosyns. “Hij lag aan de grondslag van onze euthanasiewetgeving en is onze technisch raadsman in dit proces”, zei advocaat Frédéric Thiebaut, die één van de beschuldigden verdedigt. “U wilt er een filosofisch-politiek proces van maken. Dat is niet de bedoeling”, reageerde de aanklager.

Men wil het algemene proces van euthanasie bij mensen met psychisch lijden maken. Daar verzetten we ons tegen Fernard Keuleneer, advocaat familie

Het advocatenkantoor van Jef Vermassen, dat optreedt voor de derde beschuldigde, wou professor filosofie Johan Braeckman oproepen, omdat hij met de arts had samengewerkt. “Het gaat niet uitsluitend om moraliteit”, zei advocaat Rudy Arts. “We willen ook een heel goede vriend van het slachtoffer oproepen, die bij haar was dag van de euthanasie. Dat is voor de kroongetuige, die best op voorhand verhoord zou worden.” Volgens advocaat Keuleneer zijn verschillende getuigen niet noodzakelijk. “Men wil het algemene proces van euthanasie bij mensen met psychisch lijden maken. Daar verzetten we ons tegen.”