Uitzonderlijke gebeurtenis op domein van Grotten van Han: twee babyveelvraatjes geboren ADN

23 april 2020

17u33

Bron: Belga 3 In het Wildpark van Han-sur-Lesse zijn in februari twee babyveelvraatjes geboren. Een zeer unieke gebeurtenis, aangezien het over een diersoort gaat die in België al sinds de prehistorie uitgestorven was.

In 2015 begon het wildpark nabij de Grotten van Han met een kweekprogramma voor veelvraten.

Begin februari werd de geboorte al enigszins verwacht toen het veelvraatvrouwtje, Skally, zich begon terug te trekken in haar hol. Na twee maanden zogen in het nest kwamen de veelvraatjes deze maand eindelijk naar buiten. Het gaat om een jongetje van 3,6 kilogram en een meisje van 3,2 kilogram.



Een zwangerschap is erg apart bij deze grote marterachtige. Na de bevruchting wordt de ontwikkeling van het eitje even 'on hold' gezet tot het einde van de herfst. De reële duur van de dracht bedraagt echter maar 40 dagen.



