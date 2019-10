Uitzonderlijk zware ochtendspits op Vlaamse wegen: ruim 300 km file KVE

08 oktober 2019

08u46

Bron: Eigen berichtgeving 42 Vanochtend is het op vele snelwegen stapvoets rijden door een uitzonderlijk zware ochtendspits. Op Vlaamse wegen staat ruim 300 km file. “Dit heeft te maken met het herfstweer en vele incidenten”, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. In heel België stond op het hoogtepunt 500 km file.

Praktisch op alle snelwegen naar Antwerpen en Brussel verloopt het verkeer uiterst moeizaam. Het gaat om vertragingen van drie kwartier tot een uur. Wegen liggen er kletsnat bij met veel wateropspatting en slechte zichtbaarheid.

“Vorige dinsdag was de zwaarste ochtendspits tot nu toe en exact een week later is het weer van dat”, aldus Bruyninckx. “Vanaf oktober start het fileseizoen van het najaar. Het herfst- en regenweer laat de files telkens oplopen en dit in combinatie met meerdere incidenten”.

Ook op de E17 richting Frankrijk is het flink aanschuiven. Na een ongeval met twee vrachtwagens en een auto ter hoogte van Kortrijk-Zuid is er slechts één rijstrook beschikbaar. “Die voertuigen moeten getakeld worden en momenteel hebben we er geen zicht op hoe lang dat nog gaat duren”, zegt het verkeersanker. “Automobilisten moeten rekening houden met ruim een uur wachttijd.”

Zware ochtendspits met ruim 300km file op de Vlaamse snelwegen. Fikse files door drukte en regen. Op de #E17 naar Frankrijk is het meer dan 1u aanschuiven door een ongeval in Kortrijk. Daar is slechts 1 rijstrook vrij na botsing van 2 vrachtwagens en een auto. pic.twitter.com/VhpTXxjEpB Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link