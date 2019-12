Uitzonderlijk veel valse mails van pakjesdiensten: in één dag ruim 8.500 klachten kv

30 december 2019

19u24

Bron: VTM Nieuws, Safeonweb 56 Safeonweb, het Centrum voor Cybersecurity van de overheid, ontving vandaag maar liefst 8.500 meldingen van phishingmails. Dat meldt VTM Nieuws. De meerderheid van de meldingen ging over berichten in naam van verschillende pakjesdiensten, waarin gevraagd wordt om “niet betaalde verzendingskosten” alsnog te betalen. Daarbij gaat het echter om onbestaande pakjes.

Op een doorsnee dag lopen bij het Centrum voor Cybersecurity zo’n 4.000 meldingen van verdachte e-mails binnen, maar vandaag waren dat maar liefst 8.500 berichten.

Safeonweb waarschuwde eerder deze maand al voor de “tsunami” aan phishingberichten die zogezegd afkomstig zijn van pakjesdiensten. “De berichten die wij konden onderscheppen, werden in naam van bpost en Post NL verstuurd en misbruiken de logo’s van beide diensten. Het bericht ziet er op het eerste zich echt uit, maar wie beter kijkt, zal opmerken dat de afzender niet echt bpost of Post NL is en dat het referentienummer niet klopt”, meldde Safeonweb.

“Op zich heeft het niets met bpost te maken”, zegt Miguel De Bruycker van het Centrum van Cybersecurity. “Men kiest een leverancier die courant wordt gebruikt in ons land.”



“Als in de mail staat dat mensen moeten betalen voor verzendkosten, dan moet men zeer waakzaam zijn”, reageert Veerle Van Mierlo, interim-woordvoerster van bpost. “Bpost gaat nooit geld vragen via mail.”