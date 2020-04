Uitzonderlijk: Rode Kruis beschikt over zo’n hoge bloedvoorraad dat maatregelen worden getroffen om bloed niet te moeten vernietigen “Doneer plasma in plaats van bloed” ADN

10 april 2020

14u32

Bron: Belga 1 Door een dalende vraag van ziekenhuizen naar bloedproducten in deze coronatijden, beschikt Rode Kruis Vlaanderen momenteel over een hoge bloedvoorraad. Om geen bloed te moeten vernietigen, is daarom beslist tijdelijk enkele mobiele inzamelingen uit te stellen en donoren te vragen plasma te doneren in plaats van gewoon bloed.

Heel wat niet-dringende operaties zijn momenteel uitgesteld door de coronacrisis, waardoor de vraag naar bloedproducten door ziekenhuizen met een derde gedaald is. Daardoor zit Rode Kruis Vlaanderen met een hoge bloedvoorraad, een erg uitzonderlijke situatie. Om te vermijden dat bloed zou moeten vernietigd worden, neemt Rode Kruis Vlaanderen enkele tijdelijke maatregelen.

42 dagen houdbaar

"Bloed is maar 42 dagen houdbaar na donatie en we kunnen deontologisch niet verantwoorden dat we bloed inzamelen dat we mogelijk nooit zullen toedienen", zegt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. "Sinds een tiental dagen vragen we kandidaat-bloeddonoren om plasma te doneren, dat kunnen we tot drie jaar lang ingevroren bewaren, maar die ingreep blijkt niet voldoende.”



Vanaf dinsdag zal Rode Kruis enkele mobiele inzamelingen uitstellen naar een datum in juni. Voorlopig gaat het om 24 mobiele inzamelmomenten. Donoren die zich al aanmeldden, krijgen de vraag om plasma te doneren in één van de zes donorcentra of later een nieuwe afspraak te maken.

Plasma, basis voor levensreddende medicatie

Plasma wordt toegediend aan patiënten in ziekenhuizen, maar wordt ook gebruikt als basis voor heel wat levensreddende medicatie. De nood aan deze medicatie blijft dezelfde waardoor ook de nood aan plasmadonaties niet verandert.

Rode Kruis Vlaanderen deed eerder deze week nog een oproep aan mannen die genezen zijn van Covid-19 om bloedplasma te komen doneren met het oog op klinische studies. Dat plasma bevat antistoffen tegen het virus en kan een gezond persoon beschermen of een ziek persoon helpen sneller te genezen.

Het is belangrijk dat we wel inzamelingen laten doorgaan, want binnenkort, als de ziekenhuizen weer op volle toeren draaien, zal er opnieuw veel bloed nodig zijn Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen

Ook voor bloedplaatjes daalt de vraag van ziekenhuizen amper. "Het blijft een uitdaging om die voorraad op peil te houden, aangezien bloedplaatjes ook gehaald worden uit bloeddonaties én amper vijf dagen houdbaar zijn. Het is belangrijk dat we wel inzamelingen laten doorgaan, want binnenkort, als de ziekenhuizen weer op volle toeren draaien, zal er opnieuw veel bloed nodig zijn", zegt Tassignon.

Een afspraak vastleggen kan via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.

Lees ook:

Mogelijk medicijn tegen coronavirus is overal voorhanden en goedkoop: bloedplasma (+)

Vrijwilligers Rode Kruis strijden met ‘Covid-wagen’ mee tegen coronavirus: “De angst in de ogen van iemand die besmet is, die laat je niet los” (+)