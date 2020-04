Uitzonderlijk hoge vraag naar alcoholgels en malariamiddelen bij Fagron JG

14 april 2020

10u43

Bron: Belga 0 Fagron, dat grondstoffen levert voor geneesmiddelenbereidingen, ziet een uitzonderlijke hoge vraag naar middelen die de gezondheidssector gebruikt in de bestrijding van de coronapandemie.

Het bedrijf met zetel in Nazareth ziet een duidelijke tijdelijke verschuiving in de vraag. Niet dringende zorg wordt immers uitgesteld en anderzijds is de vraag naar specifieke producten uitzonderlijk hoog. Het gaat bijvoorbeeld om alcoholgels of de grondstoffen daarvoor of middelen die het immuunsysteem ondersteunen. Dat geldt ook voor de malariamiddelen hydroxychloroquine en chloroquine: die worden gebruikt in de behandeling van COVID-19. Idem voor de vraag naar geneesmiddelen voor de afdelingen intensieve zorgen, paracetamol (poeder) of geneesmiddelen voor palliatieve zorg.

Voor een aantal van die producten voorziet het bedrijf tijdelijke tekorten, "die we door optimale inzet van ons wereldwijde leveranciers-en distributienetwerk proberen te verminderen”.

Fagron wijst er ook op dat het bijvoorbeeld in ons land toestemming heeft gekregen om in de vestiging in Bornem hydroxychloroquine- en chloroquinepreparaten en paracetamoldranken te produceren voor de Belgische ziekenhuizen die momenteel geen tijd of capaciteit hebben om dat te zelf te doen. Het bedrijf vraagt daarvoor slechts een kleine vergoeding voor de gebruikte materialen en het transport, klinkt het in het resultatenbericht.

Per saldo zorgt de coronasituatie wel maar voor een beperkte impact op de cijfers. In het eerste kwartaal boerde het bedrijf alvast goed: de omzet ging 16,4 procent omhoog naar 141,6 miljoen euro, vooral dankzij Noord- en Latijns-Amerika.

"COVID-19 zorgt voor veel onzekerheid en het is op dit moment nog te vroeg om te voorspellen in welke mate dit onze activiteiten zal beïnvloeden", zegt topman Rafael Padilla. Uit voorzorg zet het bedrijf daarom meer in op kostenbeheersing. Bovendien gaat het dividend omlaag naar 0,08 euro per aandeel.

De beleggers reageren enthousiast op het kwartaalbericht. Er staat voorlopig een winst van meer dan 10 procent op de tabellen.