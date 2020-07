Uitzonderlijk druk op Vlaamse wegen: aanschuiven richting kust met vertragingen tot meer dan 1 uur KVDS

31 juli 2020

12u26 32 Het is uitzonderlijk druk op de Vlaamse wegen, onder meer in de richting van de kust. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat even na de middag 70 kilometer file. In Oostende zijn intussen alle stranden volzet. VTM NIEUWS is ter plaatse.



De grootste problemen doen zich volgens de filekaart van het Vlaams Verkeerscentrum voor op de ring rond Antwerpen, de E313 van Hasselt naar Antwerpen, de ring rond Brussel en de E40 naar de kust. Op de E40 is er vertraagd verkeer van Aalst tot voorbij Gent en ook verderop ter hoogte van Beernem. Door een ongeval op de E17 richting Gent in Destelbergen is het ook daar aanschuiven.





Wie via Antwerpen naar de kust rijdt, moet rekenen op een vertraging van meer dan een uur volgens de verkeersdienst van de vrt. Op de E40 verlies je 45 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Aalter.

Aan de kust zelf is het intussen ook drukker aan het worden. Voor De Haan en delen van Blankenberge kleurt de kustdruktemeter al geel, de rest van de kust is nog donker- of lichtgroen. In totaal zijn er vier categorieën: Rustig (donkergroen), Gezellig (lichtgroen), Druk (geel) en Zeer druk (oranje).





In Oostende zijn alle stranden volzet en er wordt volop gecontroleerd of iedereen een mondmasker draagt.





