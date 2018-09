Uitzendkracht Bpost mept vier collega's in het ziekenhuis omdat hij geen contractverlenging kreeg Hans Verbeke

27 september 2018

17u40 97 In het distributiecentrum van Bpost in Kortrijk zijn deze voormiddag zeven personeelsleden gewond geraakt toen een uitzendkracht door het lint ging en mensen aanviel.

“De uitzendkracht in kwestie ontstak in woede toen hij te horen kreeg dat zijn arbeidsovereenkomst niet zou verlengd worden omdat hij z’n werk helemaal niet naar behoren deed”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerster van Bpost. “De man vluchtte weg met zijn wagen maar is intussen verhoord door de politie.”

Vier slachtoffers moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Minstens één van hen mocht daar al bijna meteen weer vertrekken. “Het spreekt vanzelf dat wij dergelijke agressieve daden onmogelijk kunnen tolereren. Onze dienst psychosociale zorg is ingeschakeld om de getroffen medewerkers en hun collega’s bij te staan."