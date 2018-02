Uitvoerders van aanslag op Frank 'De Tank' veroordeeld PLA

07 februari 2018

10u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Twee mannen die vorig jaar het huis van drugsbaron Frank ‘De Tank’ V. onder vuur namen met een kalasjnikov, zijn veroordeeld tot 4 en 2 jaar celstraf. Frank V. had zich - opmerkelijk genoeg - géén burgerlijke partij gesteld voor de aanslag op zijn huis. Hij eiste evenmin een schadevergoeding.

Parfait M. en Yassin E.Y., twintigers uit het Luikse misdaadmilieu, waren opgepakt toen zij een auto die bij de aanslag op de woning van Frank V. in Sint-Job-in-’t Goor was achtergelaten, kwamen oppikken. Parfait M. krijgt nu vier jaar cel, zijn kompaan Yassin E.Y. wordt als medeplichtige veroordeeld tot 2 jaar cel. Een vrouw die valse nummerplaten had geleverd voor het voertuig, kreeg 10 maanden cel

Bij de aanslag op Frank V. werden twee brandbommen tegen de gevel van zijn appartement gegooid en werden verschillende schoten gelost met een kalasjnikov.

Drugsmilieu

De procureur gaf op het proces toe dat het drugsmilieu niet wil meewerken aan deze onderzoeken. “Alles wijst erop dat deze aanslag gelinkt is aan het drugsmilieu. Frank V. weigert echter toelichting te geven. Hij zegt niet te weten wie de opdracht voor zo’n aanslag kan gegeven hebben. De man heeft zich ook geen burgerlijke partij gesteld in deze zaak,” aldus de procureur.

Naar de opdrachtgever van deze aanslag en van nog een tiental andere schietpartijen en brandstichtingen loopt een apart onderzoek.